Cultura
La Casa de Cultura de Toro acogerá una charla coloquio sobre la correspondencia femenina a Miguel Unamuno
Tendrá lugar el martes 12 de mayo, a las 17.00 horas, en el salón de actos, con entrada libre hasta completar el aforo
Y.C.
La delegación toresana del programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca ha organizado una proyección y charla-coloquio sobre la correspondencia femenina con Miguel de Unamuno que tendrá lugar el martes 12 de mayo, a las 17.00 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Toro.
Con el título “Bajo pluma de mujer”, la sesión estará presentada por las docentes del Departamento de Sociología y Comunicación y del Área de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, Maribel Rodríguez Fidalgo y Adriana Paíno Ambrosio.
Rodríguez y Paíno llevan un tiempo desarrollando un estudio en colaboración con la Casa Museo-Unamuno, centrado en la correspondencia femenina dirigida a Miguel de Unamuno. Fruto de esta investigación, surge la charla-coloquio “Bajo pluma de mujer”, cuya entrada será libre hasta completar el aforo.
Desde la organización invitan a todas las personas interesadas a asistir a esta actividad de divulgación y anuncian que en los próximos días se abrirá el periodo de matriculación del programa para el próximo curso.
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