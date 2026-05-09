El Ayuntamiento de Toro insta a los propietarios de solares a su limpieza y advierte de sanciones de hasta 1.500 euros por incumplimiento

El Ayuntamiento de Toro ha emitido este martes un Bando de Alcaldía dirigido a los propietarios de solares urbanos y parcelas del término municipal para que procedan a su desbroce, limpieza y mantenimiento en “adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público” antes del 1 de junio.

Desde el consistorio señalan que, ante casos de incumplimiento de esta obligación legal, se incoarán expedientes administrativos para dictar órdenes de ejecución, con el fin de garantizar que dichos terrenos, “se conserven en condiciones que eviten la proliferación de plagas y minimicen el riesgo de incendios”.

En este sentido, advierten que la omisión de lo requerido conllevará la imposición de sanciones económicas que oscilarán entre los 750 y los 1.500 euros.

Además, explican que este requerimiento se publica porque el Ayuntamiento “es consciente de los problemas que se repiten cada año” durante la época estival, como consecuencia, señalan, de "la abundante vegetación en solares y parcelas”. Advierten que esta situación favorece la “proliferación de insectos, roedores, así como la acumulación indebida de residuos, lo que incrementa significativamente el riesgo de incendios”.

El Bando se apoya en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de Urbanismo de Castilla y León.