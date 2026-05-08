Historias que se leen y también se juegan en la Feria del Libro de Toro

En Toro el aire ya empieza a llenarse de tinta, de páginas por abrir y de historias por descubrir. Quedan pocas horas para que comience la cuarta edición de la Feria del Libro, que reunirá a distintas librerías, autores, editoriales y asociaciones en las actividades que se celebrarán entre este sábado 9 y el domingo 10 de mayo.

Sin embargo, no todo serán libros. Entre casetas, firmas y páginas, también habrá espacio para los dados, las miniaturas y la imaginación, porque algunas historias se leen y otras se juegan. La asociación “El Martillo de Toro” participará por segunda vez en la cita cultural, con una propuesta de cinco iniciativas destinadas tanto al público familiar como a “todo el que quiera participar”, destaca su presidente, Natán García.

A través de dos actividades de juegos de mesa, una de rol y dos talleres creativos, la asociación toresana formará parte de una propuesta que buscará abrir las puertas a un “ocio alternativo”, según explica García. Todas ellas serán gratuitas, aunque contarán con un aforo limitado.

Actividad organizada por la asociación "El Martillo de Toro". / Cedida

Propuestas de "El Martillo de Toro"

Entre las iniciativas que proponen se encuentra un taller el sábado, a las 11.30 horas, de “armas y armaduras de cartón”, inspirado en la temática medieval y también en el 550 aniversario de la Batalla de Toro. “Queremos llevar a los niños al apartado de las manualidades y que conozcan lo que es hacer algo con sus propias manos”, señala el presidente de la asociación.

Tras la elaboración de las piezas a partir de unos moldes, los participantes podrán utilizarlas en una partida de un juego de rol que tendrá lugar a las 17.30 horas. En este tipo de juegos, en los que los se adoptan e interpretan diferentes roles o personajes, García destaca que “te aportan la perspectiva desde otro punto de vista o interpretar algo que, a lo mejor, de otra forma no harías”.

La programación también incluirá partidas de juegos de mesa “party games” el sábado y el domingo, a las 12.00 horas. “Son juegos rápidos, ágiles y muy familiares”, explica García, quien los contrapone a otros más estratégicos o competitivos. En este sentido, señala que en este tipo de eventos tienen una gran aceptación, ya que permiten partidas dinámicas y facilitan la rotación de participantes sin largas explicaciones de reglas.

Además, García impartirá, junto a Lucía Herrero, también socia de "El Martillo de Toro", un taller de pintura de miniaturas el sábado a las 12.00 horas. Estas figuras de personajes y elementos se utilizan en juegos de rol o para colección.

Orígenes de la asociación

“Lo que más nos interesa con nuestra participación es llegar a más personas para que la asociación pueda crecer”, explica García, quien detalla que el “El Martillo de Toro” nació a finales de 2024 después de que un grupo de amigos aficionados a los juegos de mesa y a la impresión 3D decidieran crear su propio colectivo tras desplazarse habitualmente a Zamora para participar en actividades similares.

De esta forma, la asociación surgió con el objetivo de “tener un espacio para reunirnos, echar un rato y que no tenga que ser simplemente salir a tomar algo”, recuerda.

Además, García señala que los primeros miembros comenzaron a desarrollar su interés "desde muy pequeños" por las miniaturas, cuando eran "un mundo completamente distinto", describiéndolo como un hobby "un poco más inusual". Sin embargo, considera que "ahora la gente lo ve de otra manera", debido a que la "impresión 3D ya está en casi todas las casas".

La asociación, que cuenta con cerca de 30 socios, participa por segundo año consecutivo en la Feria del Libro de Toro después de colaborar anteriormente en otras iniciativas de la ciudad. “Lo que queremos es que la gente se lleve un buen recuerdo y conozca este hobby”, concluye.