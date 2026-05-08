Fútbol “a pie de calle” en la Plaza de la Colegiata de Toro

El esférico ha vuelto a rodar por la Plaza de la Colegiata este viernes 8 de mayo, durante la celebración de la segunda edición del evento “Fútbol en la calle”, en el que la Unión Deportiva Toresana señala que han participado alrededor de un centenar de jugadores de las distintas categorías del club, especialmente “los más pequeños”.

Desde la organización destacan la buena acogida de una jornada en la que los partidos se fueron sucediendo desde las 18.30 hasta las 20.30 horas, con equipos de ocho jugadores que fueron rotando y partidos divididos en dos partes de cinco y diez minutos, respectivamente. Además, la organización contó con megafonía para coordinar los cambios de encuentros y la entrada de nuevos participantes.

Algunos de los participantes y organizadores del evento deportivo. / Cedida

El presidente de la Unión Deportiva Toresana, Iñaki Urtasun, valoró positivamente el desarrollo de la cita y destacó que “el Ayuntamiento nos ha echado una buena mano en el tema y ha cortado la circulación de algunas calles”. Además, agradeció la presencia de los padres y madres que siguieron los encuentros y acompañaron a los jugadores durante la jornada.

La tarde estuvo marcada también por la amenaza de lluvia, aunque Urtasun afirmó que finalmente el tiempo permitió desarrollar la actividad con normalidad. Desde la organización explicaron que este año habían previsto traer agua para los participantes, después de que el calor fuera el principal inconveniente en la edición anterior.

De cara al año que viene, Urtasun señaló que se plantean posibles cambios de fecha debido a la coincidencia con la temporada de comuniones, que este año ha afectado a la participación de algunos jugadores.

La actividad, organizada por el club deportivo, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Toro, la Fundación Caja Rural de Zamora y el centro deportivo “Lider Sport”. Además, ha asistido a ella el concejal de Cultura, Javier López.