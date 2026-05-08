El "Día Vino D.O." reunirá en Toro música, brindis y reivindicación en la Plaza de San Francisco

La Plaza de San Francisco de Toro será el escenario de celebración del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro este sábado 9 de mayo durante el “Día Vino D.O.”.

Esta iniciativa, promovida por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv), celebra este año su décima edición. Bajo el lema “El vino D.O. atrae turismo e inversión a las zonas rurales. ¡Brindemos por ello!”, participarán 30 denominaciones de origen, de 13 comunidades autónomas, que llevarán a cabo un brindis simultáneo a las 13.30 horas (12.30 horas en Canarias), según recoge Europa Press.

Cartel de presentación del “Día Vino D.O.” / Cedida

Sin embargo, la jornada en Toro comenzará previamente, a las 13.00 horas, con un concierto del grupo musical Wilson y Willsonetis, en tributo a Fito y Fitipaldis, que se retomará a las 13.45 horas, tras la realización del brindis.

Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro señalan que durante la celebración del “Día Vino D.O.” realizarán una reivindicación para “defender el territorio ante las amenazas de las implantaciones de las plantas de biogás en el mundo rural o, en este caso, en el territorio de ámbito de la Denominación de Origen Toro”.

Además, explican que con esta iniciativa se pretende poner en valor a las denominaciones de origen y destacar “a las bodegas y la viticultura como un agente dinámico de la economía en el mundo rural”, concretando que este año la celebración girará en torno al enoturismo.