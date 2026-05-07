Toro viaja al Montmartre del siglo XX durante la presentación del primer libro de Vicente Urones

El músico y escritor Vicente Urones ha presentado este jueves en la Biblioteca Municipal de Toro su primera obra literaria "Cuentos en Montmartre" (2026), una publicación compuesta por 21 relatos ambientados en el barrio parisino a principios del siglo XX desde una mirada nostálgica que combina lo real y lo fantástico.

Según explica Urones, la publicación “trata de retratar la vida cotidiana de Montmartre desde una perspectiva nostálgica, en la que lo real y lo fantástico se entrelazan para remarcar la idiosincrasia, el carácter y el espíritu singular de este barrio”. La sinopsis de su libro detalla que los cuentos "construyen una atmósfera en la que la vieja colina de Montmartre no es solo un escenario, sino un organismo vivo, caprichoso y contradictorio, reflejo de la idiosincrasia de quienes lo habitaron".

El autor reconoce su fascinación por París desde su infancia, especialmente desde que visionó la película “Midnight in Paris” (2011), a partir de la cual comenzó a interesarse por la lectura de autores como Ernest Hemingway, James Joyce o F. Scott Fitzgerald.

Vicente Urones toca una de sus obras con un piano de juguete. / Yago Costoya

El origen de esta publicación, según relata, surgió de una novela paralela en la que lleva trabajando cerca de tres años y que también está ambientada en la capital francesa del siglo XX. En el proceso de escritura de esa obra comenzó a desarrollar estos relatos que, en un principio, no tenía intención de publicar.

Sin embargo, "Cuentos en Montmartre" finalmente vio la luz después de que Urones ganara un concurso de microrrelatos, organizado por la editorial encargada del libro. Parte del premio, según explica, incluía precisamente la publicación de una obra, circunstancia que le animó a seguir desarrollando los relatos. En este proceso, el autor señala que la mayor dificultad ha sido “mantener una atmósfera común y, de algún modo, creíble”, ya que “con tanta fantasía a veces te puedes ir demasiado lejos”, explica.

Presentación de la obra

La presentación ha incluido un coloquio en el que el autor ha contestado a distintas preguntas sobre la obra formuladas por la coordinadora de la Feria del Libro, Yolanda Manso. Además, han estado presentes el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez; el concejal de Cultura, Javier López; la concejala de Personal, María Velasco; el director de la Escuela de Música, Luis Ángel Vaquero; la directora de la Casa de Cultura, Cristina Tamames; y otros asistentes.

Durante la misma, Urones ha leído el prólogo y extractos de algunos relatos incluidos en la publicación. Además, ha mostrado una colección de fotografías de comienzos del siglo XX de París y del barrio de Montmartre, que él mismo colecciona y que le han servido de inspiración para algunos de los cuentos.

Asimismo, el autor ha interpretado dos piezas musicales con un piano de juguete. Una de las obras fue “Rue Lepic”, perteneciente a su trabajo discográfico “Anábasis – Tiendas de nostalgia"(2025), inspirada en una de las calles principales de Montmartre, que también mantiene relación uno de los relatos del libro.

En relación a este trabajo musical, Urones explica que se divide en dos partes, una centrada en el piano y otra en la que emplea instrumentos de juguete, con los que busca evocar “otros tiempos, sonidos, colores y un tinte nostálgico”. El autor señala que tanto “Anábasis – Tiendas de nostalgia" como “Cuentos en Montmartre” comparten “estos colores y sonidos que te transportan a otra época. Me gusta decir que te hacen soñar o imaginar distintas líneas del tiempo, incluso líneas paralelas”, describe.