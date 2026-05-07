El fútbol callejero tomará la Plaza de la Colegiata de Toro

El fútbol callejero volverá a tomar la Plaza de la Colegiata durante la segunda edición del evento “Fútbol en la calle”, que tendrá lugar este viernes 8 de mayo, desde las 18.30 hasta las 20.30 horas. El evento, en el que participarán jugadores de las distinas categorías de la Unión Deportiva Toresana, está organizado por el Club deportivo, en colaboración del Ayuntamiento de Toro, la Fundación Caja Rural de Zamora y el centro deportivo “Lider Sport”.

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, ha explicado que se trata de una actividad que ya se puso en marcha el año pasado y en la que “los niños y las niñas quedaron contentísimos”. Asimismo, ha destacado que el objetivo del evento es “devolver el balón al centro de las ciudades”, así como “buscar la esencia del fútbol en la calle”, donde, ha continuado, “se ha jugado siempre”.

El regidor también ha puesto en valor el escenario elegido, describiendo que la Plaza de la Colegiata se trata de un “un marco precioso”. Además, Rodríguez ha subrayado que con esta iniciativa se pretende “reivindicar hacer deporte” para combatir el “sedentarismo que ahora los niños, jóvenes y diría que los adultos tenemos también, con la costumbre de estar todos pegados a las pantallas”.

El presidente de la Unión Deportiva Toresana, Iñaki Urtasun, ha explicado que la actividad pretende recuperar la dimensión social del fútbol. “Yo he llegado a jugar partidos de la toresana en el campo de Santo Domingo y que asista un 10% de la población de Toro, eso en ningún sitio hoy se consigue”, ha destacado.

Además, ha reflexionado sobre la evolución de los hábitos de ocio y la influencia de la televisión en este deporte. “Hoy puedes ver casi cualquier partido a la carta y puedes elegir el equipo”, ha señalado, explicando que antes “no era posible y teníamos que acogernos a lo que teníamos”.

Rodríguez y Urtasun han invitado a los ciudadanos a que asistan para contemplar este evento, que reunirá a jugadores de las distintas categorías de la Unión Deportiva Toresana en un ambiente de convivencia y deporte. También han asistido al acto de presentación del evento el coordinador del Club, Mario Urtasun y la directora de “Lider Sport”, Marina Sernández.