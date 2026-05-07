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La Feria del Libro de Toro contará con una carpa ante la previsión de lluvia

Algunas actividades infantiles se desarrollarán en el interior del Ayuntamiento

Carpa instalada en la Plaza Mayor de Toro.

Carpa instalada en la Plaza Mayor de Toro. / Y.C.

Yago Costoya

El Ayuntamiento de Toro ha instalado una carpa en la Plaza Mayor, donde se celebrará la cuarta edición de la Feria del Libro el sábado 9 y domingo 10 de mayo, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las actividades programadas ante la previsión de lluvia.

Además, el taller familiar del sábado, “Leer el vacío, releer la historia”, y la propuesta infantil del domingo “La batalla de Toro en marionetas”, tendrán lugar en la sala de reuniones del Ayuntamiento. Por otro lado, el cuentacuentos "Reinventando la historia" y la presentación del libro infantil “El Bosque”, previstos para el sábado y el domingo, respectivamente, se desarrollarán en la entrada del edificio consistorial.

El resto de la programación continuará según lo previsto en la carpa, salvo la participación de la autora Fredy Vacas, que no podrá acudir finalmente por causas personales. Desde la organización lamentan su ausencia y confían en poder contar con ella en futuras ediciones.

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Desde el Ayuntamiento señalan que, con estas medidas, “se busca ofrecer un espacio cubierto y seguro tanto para los expositores como para el público asistente”. Asimismo, destacan que esta cita cultural “se consolida como uno de los eventos destacados del calendario local” e invitan a la ciudadanía a participar en ella.

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