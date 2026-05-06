Tres días de celebraciones en Toro en honor a Magdalena de Ulloa en el quinto centenario de su nacimiento
Se han programado una mesa redonda, actividades escolares en el CEIP Magdalena de Ulloa y una eucaristía en la Colegiata de Santa María la Mayor
Y.C.
Con motivo de la conmemoración de los 500 años del nacimiento de Magdalena Ulloa (Toro, 1525 - Valladolid, 1598), que se cumplieron en 2025, en Toro se han programado distintos actos entre el jueves 14 y el sábado 16 de mayo en torno a la figura de la toresana.
El jueves 14, a las 19.00 horas, la Casa de Cultura acogerá una mesa redonda sobre la educadora, en la que participarán la profesora titular de Lengua Española y Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid, Lucía Díaz Marroquín, y el historiador y presidente de la Fundación González Allende de Toro, José Navarro Talegón. El acto será presentado por el jesuita toresano, José Luis Pinilla.
El viernes 15 se desarrollarán distintas actividades escolares a partir de las 12.45 horas en el colegio CEIP Magdalena de Ulloa de Toro. Entre ellas, se incluyen puzles, dibujos, relatos y una visita a su espacio expositivo en su recuerdo.
Por último, el sábado 16, a las 13.00 horas, se celebrará una eucaristía en la Colegiata de Santa María la Mayor, que estará presidida por el obispo de Zamora, Fernando Valera.
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