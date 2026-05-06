El IES Pardo Tavera de Toro, puntero en transición energética

El IES Cardenal Pardo Tavera de Toro ha vuelto a ser seleccionado por la Fundación Naturgy, con el apoyo de un jurado especialista, entre los doce centros educativos de toda España semifinalistas del VIII Certamen Tecnológico Efigy, cuyos trabajos aspiran a ser elegidos como el “mejor proyecto para la transición energética” .

El instituto de educación secundaria opta, en esta ocasión, con el proyecto “Bioβ OH”, una iniciativa que “investiga la producción de bioetanol a partir de melaza de remolacha y la captura del CO2 generado mediante microalgas”, explican desde la organización. En esta edición han participado en el certamen más de 3.000 alumnos de 3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria de 35 centros educativos de toda España, que han presentado un total de 102 proyectos.

Los jóvenes de los doce proyectos semifinalistas compartirán y defenderán sus proyectos escolares "Steam" en un acto que se celebrará el 26 de mayo en Valencia. Además, los vídeos de sus trabajos estarán disponibles en el canal de YouTube de Naturgy del 7 al 15 de mayo para la fase de votación popular. El proyecto que obtenga más apoyos del público en esta fase pasará directamente a la final.

Desde la Fundación señalan que el certamen tiene como objetivo la “promoción de los valores de la eficiencia energética y el fomento de las vocaciones tecnológicas desde edades tempranas, tratando de motivar y generar conciencia e interés por la energía", así como "reforzar la capacidad de investigación de los jóvenes, despertando su curiosidad y su creatividad, como también facilitando el trabajo en equipo y las habilidades comunicativas”.

Para participar en el mismo, el alumnado tuvo que resolver un reto orientado a la mejora del planeta a través de la eficiencia energética. Los proyectos presentados debían estar relacionados con ámbitos como la calidad del aire en las ciudades, la eficiencia energética, la innovación energética vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la transición energética, las nuevas tecnologías, la movilidad sostenible o la asesoría energética en entornos vulnerables.

Jurado

Los tres proyectos ganadores: "Proyecto más realizable", "Proyecto mejor comunicado" y "Proyecto más innovador", serán seleccionados por el jurado, que en esta edición está formado por la directora del Instituto para la Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Judit Carreras; la responsable de relaciones institucionales de Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), Belén Gilarranz; la vicepresidenta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Pura Fernández; la directora de Medioambiente y Responsabilidad Social de Naturgy, Nuria Rodríguez; y el director de Energía y Medioambiente de Fundación Naturgy, Manuel Calvo.

A estos reconocimientos se sumará la "Mención Especial María del Rosario Heras", entregada por la misma doctora en Física e Investigadora emérita del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat). Por último, en esta octava edición se incorporará la "Mención Especial Ciudad de las Artes y las Ciencias", entregado por la directora general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ana María Ortells Miralles.

La gala se celebrará por primera vez fuera de Madrid y la Ciudad de las Artes y las Ciencias acogerá la final del certamen como parte del programa “Sumando Energías por Valencia”, con el que Fundación Naturgy ha contribuido a la recuperación de zonas afectadas por la Dana de 2024.

María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, afirma que “iniciativas como este certamen permiten acercar a los estudiantes a retos reales de la transición energética, despertar vocaciones y acompañarlos en sus primeros pasos hacia profesiones con impacto, contribuyendo así a una sociedad más sostenible y preparada”.