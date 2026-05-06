La Escuela de Música de Toro ofrecerá un concierto didáctico centrado en superhéroes

Los profesores de la Escuela Municipal de Música “Jesús López Cobos” de Toro ofrecerán el próximo martes 19 de mayo un concierto didáctico centrado en la temática de los superhéroes en el teatro Fundos Latorre, dirigido a los alumnos de Primaria de los cuatro colegios de la ciudad.

El espectáculo contará con dos sesiones, a las 11.00 y a las 12.30 horas, respectivamente, que desde la organización afirman que contarán con 240 alumnos en cada una de ellas. Estarán dirigidas a los estudiantes de los centros Virgen del Canto, Hospital de la Cruz, Amor de Dios y Magdalena de Ulloa.

Cartel de presentación del concierto didáctico. / Cedida

Desde la escuela señalan que esta iniciativa tiene como objetivo promover la enseñanza musical del centro a través de conciertos didácticos que, cada año, abordan una temática diferente.

Asimismo, informan que el periodo de matriculación de cara al próximo curso se abrirá del 1 al 15 de junio para los alumnos activos, mientras que para los nuevos será del 22 al 26 de junio.