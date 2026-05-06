El Ayuntamiento de Toro y el sector vitivinícola abordan los "perjuicios" de las plantas de biogás

El Ayuntamiento de Toro ha reunido este miércoles a bodegas del municipio, al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro y a la Ruta del Vino con el objetivo de abordar el posible impacto que la instalación de plantas de biogás podría tener sobre el sector vitivinícola de la zona.

A través de esta convocatoria, según ha explicado el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, se ha expuesto “toda la información que tenemos sobre los perjuicios de las plantas de biogás”. Además, se han intercambiado opiniones entre los distintos participantes, donde el alcalde ha afirmado que se ha llegado a “un acuerdo de aglutinar desde el Ayuntamiento a todos estos tipos de organizaciones para hacer una defensa sobre Toro y su comarca en este sentido”.

El secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Rubén Gil, ha señalado que desde el organismo tienen una postura “clara y transparente”, mostrándose en contra “por ser contrarias y perjudiciales a nuestro modelo económico y a nuestros intereses a la viticultura”. En este sentido, ha descrito que afecta a “la elaboración y al enoturismo", afirmando que genera "perjuicios por la contaminación medioambiental de acuíferos", como también "olores al esparcir digestatos en los suelos y cambiar la salinidad”.

Además, ha señalado que tendría efectos negativos sobre otros establecimientos y sobre los ciudadanos si “se contaminan los acuíferos del Adalia o del Duero y afecta a donde salen las bombas de sondeo para el agua potable”.

Rodríguez ha asegurado que “la única manera de paralizarlas es la movilización ciudadana y la concienciación de que todos los colectivos y organizaciones sepan que es un problema para que nos ayuden a hacer esa fuerza”. Por ello, ha incidido en que “necesitamos la unión de todos”, destacando que este encuentro es el primero de “una serie de reuniones que mantendremos con diferentes sectores estratégicos del municipio”.

El alcalde ha afirmado que los bodegueros son “conscientes de que existe un problema con las plantas de biogás”. En este sentido, ha señalado que estas infraestructuras “pueden contaminar el agua subterránea y el suelo", indicando que "ya ha ocurrido en zonas como Cataluña, donde proliferan muchas plantas de biogás”.

“Llevamos toda una vida intentando que la Denominación de Origen y el vino de Toro tengan un nivel de los más altos de España y, ahora, nos lo podemos cargar en cuatro días con una planta de este tipo”, ha concluido Rodríguez.

La reunión, celebrada en el propio Ayuntamiento, ha contado con la presencia del alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, el concejal de Medio Ambiente, Javier Gómez Valdespina, el secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Rubén Gil, el presidente de la Ruta del Vino de Toro, Óscar Díez, y otros bodegueros de la zona.