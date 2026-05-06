14 millones de euros para dos módulos de almacenamiento energético en Toro

Toro contará con dos nuevos módulos de almacenamiento energético de 18 megavatios de potencia cada uno, "Delphinus" y "Draco", que supondrán una inversión de 14 millones de euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa para la construcción de ambos módulos y de sus infraestructuras de evacuación para su hibridación con las instalaciones fotovoltaicas "Delphinus Solar" y "Draco Solar", cada una de ellas de 45,6 MW de potencia instalada.

El presupuesto total de ejecución de la instalación asciende a 14.312.963 euros, de los cuales 6.651.534 euros corresponden al módulo de almacenamiento de energía "Delphinus" y su infraestructura de evacuación, así como 7.661.428,64 euros al proyecto "Draco". Cada instalación contará con sistemas de baterías de ion-litio con una capacidad de 72 megavatios hora, equivalente a 4 horas.

Los fondos también contemplarán ampliaciones en las subestaciones eléctricas de El Pisón y Draco, en las que se incluirán celdas, aparamentos y elementos auxiliares. Sin embargo, el expediente aclara que no el proyecto no incluye las infraestructuras que conectan dichas subestaciones con la de Valdecarretas, propiedad de Red Eléctrica de España (REE), donde se efectuará la conexión definitiva a la red de transporte.

A partir de este miércoles, se abre un plazo de quince días hábiles para presentar las alegaciones y observaciones que se consideren oportunas, tanto de forma presencial en las oficinas de registro de la Administración, como a través del registro electrónico de la Administración General Estado.

El proyecto podrá ser consultado en la Subdelegación del Gobierno en Zamora, así como en la página web de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en el apartado de Proyectos, Campañas e Información.

Instalaciones fotovoltaicas “Delphinus Solar” y “Draco Solar”

La planta "Delphinus Solar" está formada por 54.606 paneles fotovoltaicos de 550 vatios y 36.594 paneles fotovoltaicos de 545 vatios pico, dispuestos en seguidores solares, así como centros de transformación que se conectan mediante tendido eléctrico de 30 kilovoltios, soterrado en zanja a la subestación El Pisón.

Por su parte, "Draco Solar" cuenta con 90.972 paneles fotovoltaicos de 545, 550 y 555 vatios, también instalados sobre seguidores solares y centros de transformación que se conectan mediante tendido eléctrico de 30 kilovoltios, soterrado en zanja a la subestación Draco.

Desde ambas subestaciones se conecta con la subestación transformadora SET Toro Renovables mediante una línea de 66 kilovoltios y, desde allí, se eleva la tensión a 400 kilovoltios hasta la de Valdecarretas, donde se conecta a la red de transporte.

Otras actuaciones en Toro

A mediados de enero de este mismo año, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora resolvió favorablemente la autorización administrativa previa y de construcción de un proyecto de almacenamiento del excedente de energía producida en la planta fotovoltaica "Hércules Solar", que también se asienta en el término municipal de Toro.

La actuación fue promovida por la sociedad mercantil Planta FV 110, S.L. e implicaba la construcción de un módulo de almacenamiento energético en baterías de ion-litio "Bess Hércules" en hibridación con la instalación fotovoltaica para “gestionar la generación renovable de la planta mediante la carga de la batería durante las horas diurnas y descargar la misma, produciendo energía para su inyección en la red, en otro momento posterior”.