Deporte
¿Eres del Real Madrid? La peña madridista “VII Copa de Europa” de Toro se reorganiza
Celebrarán una asamblea este viernes 8 mayo, a las 20.00 horas
La peña madridista “VII Copa de Europa” de Toro ha convocado a sus socios y aficionados del Real Madrid interesados en incorporarse a la entidad, a una asamblea extraordinaria que tendrá lugar el próximo viernes 8 de mayo, a las 20.00 horas, en el bar San Francisco, situado en la plaza con la que comparte nombre.
El encuentro se celebra con un orden del día que incluye diversos asuntos de organización interna, entre ellos la modificación estatutaria para la reducción de cargos, el nombramiento de nuevos responsables y la fijación de la contribución anual de los socios. Asimismo, se abordará el posible cambio de sede social, el estado actual de la peña y las exigencias requeridas por el Real Madrid en relación con su estructura y funcionamiento.
El punto final de la asamblea estará dedicado a ruegos y preguntas, donde los asistentes podrán plantear sus dudas y aportaciones sobre el futuro de la entidad. La convocatoria se realiza por socios peñistas promotores de la asociación.
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