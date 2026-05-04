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Protección Civil de Toro estrena uniformes para ocasiones especiales

La agrupación ha recibido tres uniformes de gala, uno para el jefe de la agrupación y dos para jefes de equipo

Protección Civil de Toro estrena nuevos uniformes para ocasiones especiales

Protección Civil de Toro estrena nuevos uniformes para ocasiones especiales / Cedida

Yago Costoya

Toro

Dos voluntarios de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Toro estrenaron este domingo nuevos uniformes de gala durante el traslado procesional de la imagen del Ecce Homo. En total, la agrupación ha recibido tres, confeccionados a medida, que se utilizarán en ocasiones especiales: uno de ellos corresponderá al jefe de la agrupación, mientras que los otros dos serán para jefes de equipo.

Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana señalan que, a través de este gesto, lo que se pretende es "cuidar a los voluntarios para que se sientan valorados y respaldados, ya que es fundamental para reforzar su ánimo y compromiso", destacando que "nunca han tenido un uniforme de gala, por lo que para ellos es muy importante".

Por su parte, el jefe de Protección Civil de Toro, Yoseba Revidiego, explica que estos nuevos uniformes se pensaron para actos de representación "que requieran una mayor seriedad en la uniformidad y en los que haya un protocolo".

Entre ellos, menciona el traslado procesional del Ecce Homo, donde la agrupación ejerce como escolta de honor, la conmemoración de la Batalla de Toro, las festividades de la Policía Local y los Bomberos, así como otros actos institucionales.

Revidiego subraya que este gesto "nos ayuda a mejorar la imagen corporativa, que es fundamental", señalando que el uniforme "transmite seriedad" y se trata de su "carta de presentación".

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Asimismo, valora positivamente el cambio respecto a la indumentaria que utilizaban anteriormente en estos actos, que afirma que ya mostraba signos de desgaste tras su uso.

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