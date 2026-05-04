Feria del Libro en Toro: esta es la programación de actividades

La cuarta edición de la Feria del Libro de Toro se celebrará el sábado 9 y el domingo 10 de mayo en la Plaza Mayor, ofreciendo un amplio programa de actividades culturales y literarias dirigidas a todos los públicos.

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado por la mañana, a las 11.30 horas, con un concierto a cargo del grupo de metales, dirigido por César Pérez, y el ensemble de saxofones, por Raúl García, de la Escuela Municipal de Música “Jesús López Cobos".

A lo largo de la jornada del sábado, los asistentes podrán participar en diversas actividades como el taller familiar, a las 12.15 horas, “Leer el vacío, releer la historia”, impartido por Lina Ávila y que requerirá de inscripción previa a través del correo electrónico casacultura@toroayto.es. A continuación, la asociación ProCulto presentará el noveno número de la publicación “Cuadernos Toresanos”.

Actividades del sábado 9 y domingo 10 de mayo por la Feria del Libro, en las casetas de actividades, autores y en el escenario / Cedida

Otro de los momentos destacados será la mesa redonda, a las 13.30 horas, titulada “Sabaria, un lugar de encuentro. Poetas de la Raya”, en la que participarán Benito Pascual, Juan Manuel Rodríguez Tobal y Jesús Losada, con la presentación de Concha Jambrina. Este encuentro literario contará con Portugal “como país invitado”, y se realizará en colaboración con la asociación cultural Sabaria.

A las 14.30 horas, la programación continuará con la presentación del libro “Sierra Quemada”, una obra colectiva centrada en “relatos sobre los sentimientos calcinados de la Sierra de la Culebra” y a las 17.30 tendrá lugar la presentación de la obra “La lectora”, de Macu García González. Al mismo tiempo, se realizará un cuentacuentos, titulado "Reinventando la historia", de acceso libre hasta completar el aforo, que será ofrecido por Judynski.

Además, a las 18.00 horas se celebrará un encuentro literario con el autor Félix González Modroño, cuya última publicación es “Tierra de sueños”. Media hora después, tendrá lugar otra mesa redonda, en la que participarán Modroño, José López Salmerón y las editoras de “Salto al vacío”, titulada “Viajar a través de la novela histórica”. A las 19.30 horas se ofrecerá una conferencia, impartida por Edu Cabrero, titulada “Los bulos históricos”.

Caseta de juegos y casetas de autores

Asimismo, en la caseta de juegos, se impartirá un taller infantil a las 11.30 horas sobre “armas y armaduras de cartón”, organizado por “El Martillo de Toro”, asociación que también desarrollará a las 12.00 una actividad de juegos de mesa y otra iniciativa de pintura, así como un juego de rol con temática medieval a las 17.30.

Programación de actividades en la caseta de juegos durante la Feria del Libro. / Cedida

A las 18.00 horas, se presentará el juego de mesa “Las Mascaradas”, en colaboración con Los Juegos de Nacho, donde también se realizará un taller para niños de más de 10 años.

Durante todo el día estará en la caseta de autores Macu García González. De 11.30 a 15.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas, Hugo Girão y Nando Domínguez, de 18.00 a 20.00 también estará P.J. Brownbear, y de 19.30 hasta el cierre: José López Salmerón, Teresa Olalla Tomey, Charo Antón, Braulio Llamero y Félix González Modroño.

Domingo

La actividad del domingo comenzará a las 11.30 horas con el taller infantil “La batalla de Toro en marionetas”, impartido por Laura Hermosilla, en colaboración con Crece con Arte, que ha completado ya todas sus plazas. A esta misma hora tendrá lugar la presentación del libro “Los quereres de Lola”, novela de Cristina Hontanilla. Seguidamente, a las 12.30 horas, Patricia Casalderrey presentará “Entre las hojas escondido”, de David Muñoz Mateos.

Media hora después, a las 13.00, se presentará el libro infantil “El bosque”, de Óscar Rodríguez Carnero y, a las 13.30 será el turno de la escritora Fredy Vacas. A esta misma hora, tendrá lugar un “vermú poético”, en el que participará Virgilio Gitrama "Vichy" y un bertsolari invitado. Finalmente, a las 15.00 horas, en colaboración con Ruta del Vino de Toro, se realizará un sorteo.

El domingo, en la caseta de juegos a las 12.00 horas, se impartirá un taller familiar en el que podrán participar niños de más de seis años, que se centrará en el juego de mesa “El restaurante”, en colaboración con Los Juegos de Nacho. Además, a esta misma hora, “El Martillo de Toro” también realizará otra iniciativa centrada en juegos de mesa.

La cita cultural está organizada por el Ayuntamiento de Toro con la colaboración de la Casa de Cultura, y cuenta también con la participación de distintas asociaciones, librerías, editoriales y autores.