Cofradías
Casimira y Elena hacen historia en Toro: son las primeras mayordomas de San Isidro
El intercambio de insignias se produjo este domingo en la misa del cabildo, donde también se han fijado los horarios de la festividad en honor al patrón de los agricultores, que se celebrará el 15 de mayo
La cofradía de San Isidro Labrador de Toro ha celebrado este primer domingo de mayo la misa de cabildo en la iglesia de Santo Tomás Cantauriense, donde, una vez finalizada la eucaristía, se ha dado paso al intercambio de insignias y se ha nombrado a los nuevos mayordomos en ejercicio. Este año, por primera vez en la historia de la hermandad, dos mujeres ostentan el cargo: Casimira González y Elena Camín, quienes lo desempeñarán junto a Samuel Pérez y Felipe García.
Además, durante el cabildo se hizo entrega a los cofrades de las cuentas del ejercicio 2025, que "fueron aprobadas por unanimidad", según ha confirmado el secretario de la cofradía, Ángel García.
Por otro lado, la cofradía, en colaboración con los párrocos de Toro, ha fijado los horarios de la festividad de San Isidro y de la celebración de las tradicionales Vísperas.
La festividad en honor al patrón de los agricultores se celebrará el 15 de mayo, día en el que, a las 12.00 horas, se oficiará la Misa Mayor en la Colegiata de Santa María la Mayor. Asimismo, la procesión con la imagen del Santo partirá a las 20.00 horas desde la misma Colegiata y contará con el acompañamiento musical de la Banda de Música "La Lira" de Toro.
Durante la procesión tendrá lugar la tradicional bendición de los campos donde, como de costumbre, se colocará la talla del Santo mirando hacia la vega del Duero. Las Vísperas se celebrarán el día anterior, el 14 de mayo, a las 20.00 horas, también en la Colegiata de Santa María la Mayor.
Por último, el secretario quiso expresar su agradecimiento a la Fundación Caja Rural de Zamora, al Ayuntamiento de Toro, a la Junta Agropecuaria y a todos los hermanos que colaboran con la cofradía.
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