Administración pública
El Ayuntamiento de Toro necesita ocho nuevos trabajadores: esta es la oferta de empleo público de 2026
Las vacantes ofertadas se convocarán en un plazo máximo de tres años
El Ayuntamiento de Toro ha dado luz verde a su oferta de empleo público para el año 2026, en la que se contempla un total de ocho plazas de turno libre y se prevé la inclusión de una novena por promoción interna. La resolución ha sido firmada el pasado 28 de abril y se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) este lunes 4 de mayo.
En el ámbito funcionarial, destacan tres plazas de agente de la Policía Local mediante concurso-oposición, junto a un puesto de técnico de administración general y otro de auxiliar de turismo, ambos por oposición. Además, se ha previsto una plaza de oficial de Policía Local mediante promoción interna, que también se cubriría mediante concurso-oposición.
Asimismo, el consistorio ha incluido tres puestos de personal laboral mediante concurso-oposición: un oficial de primera categoría para Obras y Servicios, un operario electricista de segunda y un conductor de primera para el servicio de Limpieza Viaria.
El Ayuntamiento dispondrá de un plazo máximo de tres años desde la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León para convocar las plazas ofertadas. Desde el consistorio señalan que con estas ofertas se pretende "dar cobertura a aquellos puestos de trabajo que han quedado libres después de las jubilaciones".
Suscríbete para seguir leyendo
- En busca y captura un joven de 26 años de Toro por tener grandes cantidades de droga en dos viviendas
- Infracciones' en la contratación de la feria taurina de San Agustín en Toro: esto es lo que ha pasado
- Un comedor social alimentará la convivencia en este pueblo de la comarca de Toro
- Las autoridades visitan a la UME en Monte la Reina
- Un incendio eléctrico en una vivienda obliga a movilizar a los bomberos de Toro
- Entrenamiento contra el fuego: así se prepara la UME en Monte la Reina
- GALERÍA | Un primer domingo de mayo marcado por la devoción en Toro
- Dos mujeres hacen historia en la cofradía de San Isidro de Toro: este año serán mayordomas