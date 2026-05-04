El Ayuntamiento de Toro necesita ocho nuevos trabajadores: esta es la oferta de empleo público de 2026

El Ayuntamiento de Toro ha dado luz verde a su oferta de empleo público para el año 2026, en la que se contempla un total de ocho plazas de turno libre y se prevé la inclusión de una novena por promoción interna. La resolución ha sido firmada el pasado 28 de abril y se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) este lunes 4 de mayo.

En el ámbito funcionarial, destacan tres plazas de agente de la Policía Local mediante concurso-oposición, junto a un puesto de técnico de administración general y otro de auxiliar de turismo, ambos por oposición. Además, se ha previsto una plaza de oficial de Policía Local mediante promoción interna, que también se cubriría mediante concurso-oposición.

Asimismo, el consistorio ha incluido tres puestos de personal laboral mediante concurso-oposición: un oficial de primera categoría para Obras y Servicios, un operario electricista de segunda y un conductor de primera para el servicio de Limpieza Viaria.

El Ayuntamiento dispondrá de un plazo máximo de tres años desde la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León para convocar las plazas ofertadas. Desde el consistorio señalan que con estas ofertas se pretende "dar cobertura a aquellos puestos de trabajo que han quedado libres después de las jubilaciones".