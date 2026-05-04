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Administración pública

El Ayuntamiento de Toro necesita ocho nuevos trabajadores: esta es la oferta de empleo público de 2026

Las vacantes ofertadas se convocarán en un plazo máximo de tres años

El Ayuntamiento de Toro, tras los arcos.

El Ayuntamiento de Toro, tras los arcos. / Yago Costoya

Yago Costoya

Toro

El Ayuntamiento de Toro ha dado luz verde a su oferta de empleo público para el año 2026, en la que se contempla un total de ocho plazas de turno libre y se prevé la inclusión de una novena por promoción interna. La resolución ha sido firmada el pasado 28 de abril y se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) este lunes 4 de mayo.

En el ámbito funcionarial, destacan tres plazas de agente de la Policía Local mediante concurso-oposición, junto a un puesto de técnico de administración general y otro de auxiliar de turismo, ambos por oposición. Además, se ha previsto una plaza de oficial de Policía Local mediante promoción interna, que también se cubriría mediante concurso-oposición.

Asimismo, el consistorio ha incluido tres puestos de personal laboral mediante concurso-oposición: un oficial de primera categoría para Obras y Servicios, un operario electricista de segunda y un conductor de primera para el servicio de Limpieza Viaria.

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El Ayuntamiento dispondrá de un plazo máximo de tres años desde la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León para convocar las plazas ofertadas. Desde el consistorio señalan que con estas ofertas se pretende "dar cobertura a aquellos puestos de trabajo que han quedado libres después de las jubilaciones".

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