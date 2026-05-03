Limpieza de unos vertidos ilegales en El Gejo: el Ayuntamiento de Toro hace un llamamiento al civismo

El Ayuntamiento de Toro ha concluido recientemente los trabajos de limpieza de los vertidos ilegales situados en la zona de El Gejo, en torno a unos contenedores, donde también se ha instalado un cartel informativo para advertir sobre las posibles sanciones que conlleva depositar residuos en zonas inadecuadas.

Desde las concejalías de Medio Ambiente y Limpieza señalan que ya se ha procedido a su retirada y traslado al Punto Limpio de la ciudad, donde han sido clasificados. Recientemente, también se han llevado a cabo trabajos en una escombrera localizada en la zona de Tagarabuena, donde se habían acumulado vertidos a escasos 100 metros del cementerio y del campo de fútbol "V Centenario", en el que se localizaron juguetes y bombonas, entre otros residuos.

Vertidos ilegales en El Gejo y, a la derecha, el cartel informativo que se ha instalado. / Cedida

Desde el consistorio hacen un llamamiento al civismo y recuerdan la necesidad de utilizar los puntos habilitados para el depósito de basuras y residuos. Asimismo, solicitan la colaboración vecinal para comunicar cualquier comportamiento de este tipo, recordando además la existencia de sanciones económicas por estas infracciones.

Servicios de limpieza

Desde el área de Limpieza sostienen que “la gente ha vuelto a las andadas”, pese a que existe “un punto limpio y una planta RCDs de residuos sin que te tengas que mover de Toro”. Asimismo, recuerdan la existencia del servicio gratuito de recogida de muebles y enseres “puerta a puerta”, cada primer lunes del mes, en caso de que no sea festivo, que aseguran que en Tagarabuena y El Gejo también están disponibles.

Esta solicitud se puede tramitar de manera telemática a través de la sede electrónica o de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento, situado en la Plaza Mayor, número 1. En ambos casos deberá indicarse el tipo de enser para el que se solicita la recogida, como también la dirección para efectuar su retirada. El límite establecido para realizar las solicitudes será a las 14.00 horas del viernes anterior al primer lunes de cada mes.

Para hacer uso de este servicio, los ciudadanos deberán haber depositado los enseres entre las 6.00 y las 8.00 horas del día de la recogida en la puerta de su domicilio, sin entorpecer la vía pública. El consistorio establece que solo se recogerán pequeñas cantidades de residuos de origen domiciliario o asimilables.

Además, permanecen excluidos los escombros y basuras que contengan elementos tóxicos o peligrosos, así como los procedentes de actividades industriales. El Ayuntamiento señala que “si la cantidad de enseres generados es grande, se recomienda la utilización del Punto Limpio para no colapsar el servicio habitual de recogida”.

Desde la concejalía de Limpieza afirman que un gran número de personas utilizan este servicio de recogida, así como el del Punto Limpio, “que todas las semanas tienen que venir a recoger los contenedores porque se llenan”. Añaden que estos casos son “puntuales” y señalan que “la mayor parte de la gente está concienciada”.

Sin embargo, con el objetivo de mejorar los niveles de reciclaje, anuncian la realización de una campaña centrada en el vidrio, tras detectar un descenso en su recogida, y otra vinculada al servicio “puerta a puerta” de cartón. “Por supuesto, de esto tendremos que hacer también una campaña”, concluyen.