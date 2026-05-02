Tagarabuena celebra la festividad de la Santa Cruz
Los actos comenzaron el viernes 1 de mayo y este sábado se ha celebrado la tradicional procesión, organizada por la cofradía de la Santísima Vera Cruz de Tagarabuena
Bajo un cielo que amenazaba con llover en las horas previas, finalmente la cofradía de la Santísima Vera Cruz de Tagarabuena pudo celebrar este sábado la tradicional procesión de la festividad de la Santa Cruz.
La venerada imagen del Cristo de la Vera Cruz, obra del escultor Pedro Ducete y datada en 1590, partió desde la iglesia de San Juan Bautista, portada a hombros por los cargadores de la cofradía. El cortejo recorrió algunas de las calles taburonas, acompañado por los mayordomos en ejercicio, Emilio Núñez e Inmaculada Guerra, así como por cofrades, fieles, un quinteto musical y autoridades locales.
La festividad de la Santa Cruz comenzó el viernes 1 de mayo con una comida de confraternidad entre hermanos y mayordomos en ejercicio. Posteriormente, a las 19.30 horas, se celebraron las Vísperas, en las que se nombraron a los nuevos mayordomos para el próximo año: Carlos Holguín y José Manuel Ramos. Asimismo, este sábado, a las 13.00 horas, se ha celebrado una eucaristía en la iglesia de San Juan Bautista.
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