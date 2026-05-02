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De la música a la literatura: Vicente Urones presentará su primer libro en Toro

La presentación tendrá lugar el jueves 7 de mayo, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Municipal

Fachada de la Casa de Cultura, donde se encuentra la Biblioteca Municipal.

Fachada de la Casa de Cultura, donde se encuentra la Biblioteca Municipal. / Archivo

Y.C.

El escritor Vicente Urones Sánchez presentará su primera obra literaria "Cuentos en Montmartre" (2026) el jueves 7 de mayo, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Municipal de Toro.

La veintena de relatos que componen esta publicación están ambientados en el barrio parisino de Montmartre de los años 20, desde una mirada nostálgica que construye "una atmósfera en la que la colina no es solo un escenario, sino un organismo vivo, caprichoso y contradictorio, reflejo de la idiosincrasia de quienes la habitaron".

Cartel de la presentación de la obra &quot;Cuentos en Montmartre&quot;.

Cartel de la presentación de la obra "Cuentos en Montmartre". / Cedida

"Las escaleras de Montmartre no eran solo una forma de ir de una calle a otra. Eran una frontera, una linea difusa que separaba el bullicio del barrio de la calma silenciosa de los tejados". Así comienza unos de los relatos que integran su primera obra literaria, que será presentada este jueves con acompañamiento musical en directo.

Urones es músico de formación y autor de dos trabajos discográficos: "Anábasis" (2025) y "Sonata a una librería" (2025). Actualmente trabaja como profesor de piano en la Escuela Municipal de Música "Jesús López Cobos".

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La actividad será gratuita hasta completar aforo y se enmarca dentro del proyecto cultural "Formas de leer el vacío", para el que se han organizado distintas iniciativas hasta la celebración de la IV Feria del Libro, que tendrá lugar el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

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