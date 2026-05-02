Una auditoría de Somacyl concretará si es posible reducir la tarifa del agua en Toro

Una auditoría de las instalaciones y de las cuentas determinará si es posible aplicar una rebaja en la tasa del agua en Toro, una vez que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) se haga cargo de la gestión del servicio tras la firma de un convenio hace ahora un año con el Ayuntamiento.

Así lo expuso la concejala de Economía, Ángeles Medina, en el último pleno y en respuesta a una pregunta formulada por la edil de Zamora Sí, María de la Calle, sobre si se habían calculado ya las nuevas tarifas que tendrán que abonar los toresanos cuando, a partir del 1 de julio, Somacyl asuma la gestión de un servicio que, desde el año 2001, ha prestado en la ciudad la empresa Acciona.

Precisó Medina que el convenio suscrito hace un año especificaba "claramente" las obligaciones del Ayuntamiento y las de Somacyl, que ya ha iniciado la elaboración de una auditoría para "disponer de todos los datos", cuando se produzca el cambio.

En cuanto a una posible rebaja de la tasa, recordó que el equipo de Gobierno ya anunció que, una vez que se hiciera efectivo el relevo y se conocieran "de forma clara" las cuentas y los datos sobre las instalaciones, se estudiaría si es posible aplicar una rebaja de la tasa.

No obstante, reconoció que una tarifa "no es algo que se cambie de la noche a la mañana" ya que, al tratarse de un impuesto, está sometida a la Ley de Haciendas Locales. Por este motivo, para realizar un ajuste sería necesario cumplimentar diversos trámites y recabar informes económicos y jurídicos, además de elevar el asunto al Pleno.

Por último, subrayó que el equipo de Gobierno mantiene reuniones mensuales con Somacyl ante el próximo cambio en la gestión del servicio de agua, por un periodo de 25 años.