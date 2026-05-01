El PP de Toro advierte de "irregularidades" en el contrato para la redacción del proyecto de restauración del Teatro

Tras analizar la documentación del expediente, el PP de Toro ha denunciado públicamente "irregularidades" en la adjudicación y desarrollo del contrato para la redacción del proyecto básico de rehabilitación del Teatro Fundos Latorre.

En un comunicado de prensa, el grupo municipal popular asegura que, según el informe del arquitecto municipal, "el contenido se ajusta a lo que el licitador ofertó en su propuesta de honorarios, pero no contiene toda la documentación de un proyecto básico”, afirmación que, a juicio de los populares, pone de manifiesto "una deficiente definición del encargo por parte del Ayuntamiento".

Los concejales de la oposición señalan también que "resulta incoherente que el contrato se tramite y adjudique como redacción de proyecto básico cuando, posteriormente, la documentación aportada se limita en gran medida a una memoria técnica, sin alcanzar el contenido exigible para este tipo de trabajos". Además, recuerdan que el contrato "ha sido adjudicado directamente sin concurrencia real, a pesar de que los propios informes técnicos recomiendan solicitar varias ofertas para garantizar la transparencia y la mejor relación calidad-precio".

Por otra parte, el PP de Toro ha aclarado que "esta situación no es responsabilidad del técnico redactor, ya que en su propuesta se definían claramente los trabajos a realizar, apuntando en cambio a una falta de rigor en la definición y gestión del expediente por parte de la Concejalía de Obras".

"Contradicción"

En este sentido, los populares denuncian también "la contradicción" del equipo de Gobierno que, "por un lado presume públicamente de apoyo al desarrollo económico y a la apertura de nuevos negocios en Toro, mientras que en la práctica no cuenta con los estudios de arquitectura del municipio ni les da la oportunidad de participar en estos encargos técnicos".

Asimismo, advierten de que este caso "reproduce un patrón ya visto en actuaciones anteriores, como ocurrió con el Alcázar de Toro, donde se elaboró documentación técnica que resultó insuficiente para el tipo de subvención solicitada".

Por los motivos expuestos, el grupo municipal popular considera que "un edificio de la complejidad y valor patrimonial del Teatro Latorre exige, con carácter previo, la elaboración de un Plan Director que ordene y priorice las intervenciones, tal y como ya se puso de manifiesto en el caso del Alcázar, donde la ausencia de este documento fue señalada por Patrimonio en la correspondiente ponencia técnica".

A juicio de los populares, "la falta de una planificación global puede derivar en actuaciones parciales inconexas, pérdida de oportunidades de financiación y errores en la definición de los proyectos, como ya ha ocurrido anteriormente".

Informes técnicos

Del mismo modo, echan en falta en el expediente informes técnicos de Intervención y Tesorería que analicen la viabilidad económica de la actuación, especialmente en lo relativo a la capacidad del Ayuntamiento para asumir la parte de financiación que le correspondería en caso de concesión de la subvención.

En este sentido, advierten de que, al igual que ocurrió en el caso del Alcázar, resulta imprescindible acreditar previamente si el Ayuntamiento puede afrontar su aportación económica, más aún cuando en los presupuestos municipales de 2026 no consta partida específica destinada a esta actuación.

Los populares alertan de que esta forma de proceder puede volver a comprometer el acceso a ayudas públicas, especialmente en el caso del programa estatal 2% Cultural, que exige una documentación técnica completa, rigurosa y coherente en su planteamiento global, así como una adecuada solvencia económica para garantizar la ejecución de las actuaciones.

Por último, el PP de Toro exige al equipo de Gobierno "mayor rigor técnico", transparencia en la contratación y una correcta planificación de los trabajos, comenzando por la elaboración de un Plan Director que garantice una intervención ordenada y eficaz, así como la adecuada gestión de los recursos públicos y la participación real de los profesionales locales en igualdad de condiciones.