Dos mujeres hacen historia en la cofradía de San Isidro de Toro: este año serán mayordomas

Por primera vez en la historia de la cofradía de San Isidro Labrador de Toro, dos mujeres desempeñarán el cargo de mayordomas durante la fiesta en la que la hermandad honrará al patrón de los agricultores. Casimira González y Elena Camín son las dos cofrades que, junto a Samuel Pérez y Felipe García, ostentarán el cargo durante el presente ejercicio y participarán activamente en una fiesta muy arraigada en las tradiciones de Toro.

La cofradía de San Isidro Labrador ya ha cerrado el programa de actividades con las que honrará al patrón de los agricultores y que será inaugurado este domingo 3 de mayo, a las 20.00 horas, con la misa de cabildo que será oficiada en la iglesia de Santo Tomás Cantuariense.

Una vez finalizada la eucaristía tendrá lugar el simbólico acto de intercambio de insignias, que los mayordomos del 2025 entregarán a los de este año. Además, el secretario de la hermandad, Ángel García González, entregará a los hermanos las cuentas del pasado ejercicio y, en colaboración con los párrocos de Toro, se fijarán los horarios de celebración de las tradicionales vísperas, que tendrán lugar el 14 de mayo.

Para el día siguiente, festividad de San Isidro, la cofradía ha programado la misa de fiesta, que dará paso a la procesión por las calles de la ciudad, en la que los hermanos portarán a hombros la imagen de San Isidro Labrador, y a la bendición de los campos para implorar al patrón de los agricultores un año de buenas cosechas.

En la actualidad, la cofradía cuenta con 87 hermanos y hermanas, así como nueve viudas, cuyos esposos pertenecieron a la hermandad y que, tras su fallecimiento, sus mujeres permanecen y participan activamente en la fiesta.