Un incendio eléctrico en una vivienda obliga a movilizar a los bomberos de Toro

Un incendio eléctrico en una vivienda ubicada en la calle Bocarón ha obligado a movilizar este viernes a los bomberos de Toro. Vecinos de la calle alertaron a Emergencias 112 de Castilla y León, tras percatarse de que de la vivienda salía gran cantidad de humo, aviso que a las 11.51 horas, fue trasladado a los bomberos de Toro.

De inmediato, el Parque movilizó dos dotaciones con varios efectivos, que se trasladaron hasta la calle Bocarón número 22. Tras acceder a la vivienda, los bomberos comprobaron que el incendio eléctrico se había originado en el sobrado y que había prendido unos cables, provocando gran cantidad de humo.

Los bomberos desplazados hasta la calle Bocarón procedieron a ventilar y a desenchufar algunos aparatos eléctricos de la vivienda en la que se originó el incendio provocado, con toda probabilidad, por un fallo en el sistema eléctrico.