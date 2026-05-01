Un incendio eléctrico en una vivienda obliga a movilizar a los bomberos de Toro
Los vecinos de la calle alertaron al 112 al percatarse del intenso humo que salía de la casa, hasta la que se trasladaron dos dotaciones del Parque de Toro
Un incendio eléctrico en una vivienda ubicada en la calle Bocarón ha obligado a movilizar este viernes a los bomberos de Toro. Vecinos de la calle alertaron a Emergencias 112 de Castilla y León, tras percatarse de que de la vivienda salía gran cantidad de humo, aviso que a las 11.51 horas, fue trasladado a los bomberos de Toro.
De inmediato, el Parque movilizó dos dotaciones con varios efectivos, que se trasladaron hasta la calle Bocarón número 22. Tras acceder a la vivienda, los bomberos comprobaron que el incendio eléctrico se había originado en el sobrado y que había prendido unos cables, provocando gran cantidad de humo.
Los bomberos desplazados hasta la calle Bocarón procedieron a ventilar y a desenchufar algunos aparatos eléctricos de la vivienda en la que se originó el incendio provocado, con toda probabilidad, por un fallo en el sistema eléctrico.
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