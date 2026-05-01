El Amor de Dios de Toro, germen del legado del Padre Usera, conmemora 162 años de historia

Recordar las virtudes del Padre Jerónimo Usera, fundador del colegio Amor de Dios de Toro, el primero que abrió sus puertas en España. Con este objetivo, la comunidad educativa del centro toresano ha participado un año más en una jornada de convivencia y ha compartido actividades lúdicas y de carácter religioso.

La jornada ha culminado una semana en la que el centro educativo ha rememorado la vida y obra del sacerdote madrileño Jerónimo Usera, fiesta en la que las familias, alumnos y profesores han compartido el legado recibido a través de 162 años de historia.

Responsables del colegio toresano han recordado que el Padre Usera dedicó su vida al servicio de los demás. Su obra está presente en múltiples países tanto de África, como de América y Europa, pero Toro es el germen y origen de su legado.

Y es que, en Toro, el Padre Usera fundó el primer colegio que a tantas generaciones de toresanos ha acogido y formado, por lo que abrir sus puertas cada mes de abril para recibir a todas aquellas personas que quieren revivir los bonitos momentos de su infancia, para el centro supone “un honor y un privilegio”.

Profesores, padres y alumnos comparten una eucaristía en la iglesia del colegio. / Cedida

Tras unos días previos de preparativos, la jornada festiva celebrada el 30 de abril comenzó con el tradicional desayuno solidario, con el que se recaudaron fondos para la campaña “Aquí nos necesitan”, que se sumarán a las aportaciones de los otros 21 colegios que componen la Fundación Educativa Amor de Dios en España. La ayuda económica se destinará a mejorar las condiciones de un centro educativo en Bolivia.

De hecho, conscientes de la importancia de educar desde el ejemplo, profesores y hermanas del centro toresano muestran cada año a los alumnos las realidades de vida de otros niños en diferentes lugares del mundo, experiencia que les hace sentirse útiles al saber que ayudan a otras personas y a valorar lo que tienen.

Durante la jornada festiva, los participantes compartieron una eucaristía y los alumnos disfrutaron de juegos y actividades como deportes, música, ajedrez, bailes o pintacaras.

Por último, el colegio Amor de Dios ha agradecido públicamente la participación de la comunidad educativa y es consciente de que “estos momentos dejan una huella imborrable en la infancia de cada persona que formó parte de esta bonita historia, que comenzó hace ya 162 años y que forma parte de la vida y la sociedad de la ciudad de Toro”.