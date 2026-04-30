El instituto Pardo Tavera de Toro suma un nuevo premio a su palmarés por el proyecto “InvernaderoT”

El instituto Cardenal Pardo Tavera de Toro ha sido distinguido con un nuevo premio otorgado al mejor proyecto en el marco del programa Life IP-Duero, tras su defensa en un encuentro celebrado en Ávila.

El proyecto, denominado “invernaderoT” ha sido desarrollado por un grupo de alumnos de 3º y 4º de ESO en el centro educativo dentro del programa Life IP-Duero, en colaboración con el proyecto MeCeIoT.

Los estudiantes han centrado su investigación en la aplicación de tecnología IoT (Internet de las Cosas) en el ámbito agrícola. En concreto, los alumnos han analizado el funcionamiento y la utilidad de una sonda IoT instalada en el interior de un invernadero capaz de medir temperatura, humedad y conductividad, junto con un pluviómetro externo para registrar las precipitaciones.

Variables ambientales

Gracias a este sistema, los estudiantes han podido estudiar y comparar el desarrollo vegetal dentro y fuera del invernadero durante los meses comprendidos entre noviembre y marzo, analizando las variables ambientales y su influencia en el crecimiento de los cultivos.

El profesor responsable del grupo de alumnos que han desarrollado la investigación, José Antonio Uña, destacó que “el tratamiento de los datos obtenidos ha permitido abordar de forma práctica labores agrícolas esenciales, como el riego o la administración de fertilizantes, demostrando cómo el análisis de la información recogida por las sondas puede optimizar el cultivo y mejorar la eficiencia de los recursos empleados”.

Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes realizaron un análisis estadístico básico de los datos, llevaron a cabo las labores agrícolas en función de la información recopilada y compararon los resultados del crecimiento vegetal en distintos entornos.

Automatización de tareas agrícolas

A partir de este trabajo confirmaron la ventaja ya conocida del uso de invernaderos y constataron que “las sondas IoT pueden suponer una auténtica revolución en la agricultura, abriendo la puerta incluso a la automatización de determinadas tareas agrícolas”, explicó Uña.

El jurado ha valorado especialmente el enfoque innovador, el rigor científico y la aplicación práctica del proyecto, así como su alineación con los objetivos de Life IP-Duero, un proyecto integrado cuyo acrónimo responde a Implementation of the river basin Management Plan in the central-south part of the river Duero basin (Desarrollo del Plan Hidrológico de cuenca en la zona centro-sur de la cuenca del Duero).

Este programa, iniciado en 2018 y con duración prevista hasta 2027, tiene como objetivo ordenar los recursos hídricos de la cuenca del Duero mediante soluciones innovadoras, sostenibles, participativas y exportables a otras cuencas hidrográficas.

El instituto Cardenal Pardo Tavera ha valorado positivamente este nuevo premio como un reconocimiento al esfuerzo del alumnado y del profesorado, así como a la apuesta del centro por una educación basada en la innovación, la sostenibilidad y la conexión entre ciencia, tecnología y entorno rural.