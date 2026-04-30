Entrenamiento contra el fuego: así se prepara la UME en Monte la Reina

Dicen que "hay que instruirse como se combate" o, al menos, acercarse lo máximo posible a la realidad. Y es que no es tarea fácil salir de casa para hacer frente a grandes incendios, inundaciones, nevadas, terremotos, erupciones volcánicas... Sin embargo, las catástrofes son el día a día de la Unidad Militar de Emergencias, la más conocida como UME. Detrás de cada una de sus intervenciones hay muchas horas de formación y preparación. Maniobras en las que los militares no solo ponen en práctica todo tipo de técnicas y se familiarizan con el material; también hacen equipo e incluso conocen muy de cerca a un compañero que puede llegar a estar muchas horas a su lado: el cansancio. Un trabajo invisible e intenso que les permite estar en condiciones óptimas para actuar con eficacia y seguridad cuando (por desgracia) es necesario.

La UME en una de las prácticas. | CEDIDA

Este lunes, un centenar de militares del Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V), con sede en León, llegaba a Monte la Reina para realizar, hasta el jueves, ejercicios de instrucción enfocados a la lucha contra incendios forestales. Al frente está el capitán benaventano Daniel Salsón, que conoce bien el trabajo que se desarrolla cuando se desatan grandes fuegos, ya que el año pasado estuvo desplegado en seis incendios forestales diferentes (entre ellos, el de Puercas, en Zamora) durante un mes seguido.

Maquinaria

Esta semana en Toro, los ejercicios tienen dos partes. La primera es la de llevar a cabo desbroces y talas que permiten a los militares aprender a utilizar "con soltura" maquinaria como una desbrozadora o una motosierra.

También utilizan a "Asturcón", un dron terrestre que permite hacer líneas de defensa y que ahorra mucho tiempo: "En una hora es capaz de desbrozar lo que un pelotón de ocho militares conseguiría en unas cuatro horas", detalla Salsón.

Arriba, el dron terrestre «Asturcón». A la izquierda, maquinaria desplegada en las maniobras y militares de la UME durante la instrucción. Encima de estas líneas, el capitán Salsón y, debajo, varios vehículos de la UME en Monte la Reina. | ALBA PRIETO | CEDIDAS

Además, "Asturcón" es capaz de "transformarse" y cambiando ciertos elementos se puede colocar una cuña para retirar nieve en calles estrechas de cualquier localidad en caso de grandes nevadas. También son polivalentes las autobombas, por ejemplo, a las que quitando el depósito de agua se les puede colocar otro para sal en invierno o hasta un sistema específico para absorber agua en caso de inundaciones.

Junto a los drones terrestres, tampoco faltan los aéreos, que en caso de incendio juegan un papel muy importante (en especial por la noche: por el día no pueden volar si hay otros medios aéreos trabajando), puesto que permiten definir el perímetro del fuego y encontrar puntos de acceso. Pero esto no es todo, gracias a sus cámaras térmicas son capaces de localizar puntos de calientes y posibles reproducciones.

Entrenamiento contra el fuego

Prácticas tácticas

Por otro lado, realizan prácticas más tácticas como tendidos de manguera, ataques directos con agua o el desarrollo de técnicas para defender poblaciones o puntos sensibles: "En el campo de maniobras simulamos que el fuego va a llegar a un edificio y desarrollamos su defensa: hacemos tendidos, quitamos maleza y creamos una línea de espumógeno o retardante para que baje la intensidad del fuego cuando llegue a la zona. Si no se hace nada, la edificación puede verse muy afectada, pero de esta forma podemos hacer frente al fuego", especifica Salsón.

La preparación de la UME contra los incendios no para y la semana que viene este Batallón estará en el campo de El Teleno, en León. Después, realizarán un ejercicio más complejo en Asturias.

Entrenamiento contra el fuego / Cedida

Despliegue

El capitán asegura que lo más complicado a la hora de actuar en un incendio es el despliegue logístico inicial, porque no puede haber errores: "Hay que tener muy claro dónde vamos y qué vamos a hacer, porque cualquier cambio con la maquinaria pesada que utilizamos conlleva mucho tiempo".

En cuanto a las comunicaciones, gracias a "Mérida" no tienen problemas, ya que este vehículo de mando y control no solo realiza el seguimiento prácticamente al minuto de todas las actuaciones que se están desarrollando, también es capaz de conectar por satélite e incluso puede crear burbujas de hasta 25 kilómetros dentro de las que todo el personal puede comunicarse con un sistema similar al de los walkie-talkies.

Daniel Salsón / Alba Prieto

Reconocimiento

En la UME tienen muy asumida la necesidad de formarse casi de manera constante porque saben que sus intervenciones nunca van a ser fáciles. Se enfrentan a condiciones difíciles y extremas, pero Salsón incide en que también hay recompensa: "Las Fuerzas Armadas tienen una parte muy vocacional y en la UME esa vocación es muy grande por el apoyo tan cercano a la población civil. Ir a un pueblo y ver la satisfacción de la gente a la que ayudas, notar que para ellos es un alivio que estemos allí, es una satisfacción personal".

Ojalá que este verano los efectivos de la UME no tengan que desplegarse en la provincia de Zamora.