El Ayuntamiento de Toro aborda con las bodegas de la DO el impacto de las plantas de biogás en el sector

El Ayuntamiento de Toro y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen han convocado a las bodegas de la zona a una reunión en la que se analizará el impacto de las plantas de biogás.

El encuentro se celebrará el miércoles 6 de mayo, a partir de las 10.00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento y el objetivo es abordar de manera conjunta los posibles efectos perjudiciales que la instalación de plantas de biogás podría tener sobre el sector vitivinícola local, uno de los principales motores económicos y señas de identidad de la ciudad.

Con la convocatoria de una reunión con las bodegas, el Ayuntamiento de Toro pretende generar un espacio de diálogo y coordinación entre la administración local, la Denominación de Origen Toro y los bodegueros, al objeto de analizar las inquietudes del sector y estudiar posibles líneas de actuación.

Defensa del tejido vitivinícola

El Ayuntamiento de Toro reafirma así su compromiso con la defensa de los intereses del tejido vitivinícola, apostando por la protección de la calidad y el prestigio de los vinos de Toro, además de preservar el entorno en el que se cultivan los viñedos de los que se extrae la materia prima.

Por último, el Ayuntamiento ha anunciado que continuará trabajando de forma conjunta con todos los agentes implicados para garantizar que cualquier desarrollo industrial en la zona sea compatible con la actividad vitivinícola y el respeto al entorno.