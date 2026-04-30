El Ayuntamiento aprueba una nueva ordenanza de limpieza de solares para prevenir incendios en Toro

El Pleno del Ayuntamiento de Toro ha aprobado inicialmente y por unanimidad la nueva ordenanza reguladora de la limpieza de terrenos y solares en suelo urbano, urbanizable y rústico del término municipal.

En la sesión plenaria celebrada este jueves, el Pleno dio luz verde a la nueva normativa que, como aclaró el alcalde socialista, Carlos Rodríguez, regulará la limpieza de terrenos en el término municipal, además de facultarle para exigir su cumplimiento o la adopción de medidas en el caso de que no se acate, tales como dictar órdenes de ejecución subsidiaria.

Destacó Rodríguez la importancia de aprobar esta nueva ordenanza después de que, por la meteorología registrada este año, la acumulación de hierba y maleza "es ingente", lo que incrementa la probabilidad de incendio. Además, como precisó Rodríguez, la acumulación de hierbas y maleza en solares y terrenos que no se limpian adecuadamente puede dar lugar a la proliferación de animales como roedores.

Por otra parte, el alcalde recordó que el Ayuntamiento de Toro se ha adherido al nuevo Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) de la Junta, que en la provincia coordina la Diputación.

La adhesión a Infocal conlleva la elaboración de un plan de actuación en el ámbito local, que obliga al Ayuntamiento de Toro a documentar fincas o bocas de riego, así como una posible evacuación, al margen de aprobar una ordenanza contra incendios para proteger el núcleo urbano.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha adaptado una ordenanza modelo remitida por la Diputación a las características del municipio de Toro que, según el alcalde, permitirá dar respuesta a un doble objetivo: "regular la limpieza de solares y terrenos evitando riesgos y cumplir las especificaciones técnicas del Plan Infocal de la Junta".

Los concejales del Ayuntamiento debaten uno de los puntos del orden del día de la sesión. / M. J. C.

Por otra parte, el Pleno también aprobó de forma provisional y por unanimidad la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa a una Unidad de Actuación en Tagarabuena, en la que está prevista la construcción de una promoción de viviendas en un terreno urbanizable.

Sobre esta modificación del planeamiento urbanístico, la concejala de Obras, Ruth Martín, explicó que la comisión territorial de Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta notificó al Ayuntamiento la detección de deficiencias en el proyecto, que el promotor debía subsanar.

Las correcciones técnicas exigidas, según Martín, ya han sido plasmadas en un documento por el promotor, sobre el que se han pronunciado favorablemente los técnicos municipales, por lo que será remitido de nuevo a la comisión territorial de Medio Ambiente y Urbanismo para su aprobación definitiva.

Durante la sesión plenaria también fue aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 28.990 euros, que suscitó las críticas de la oposición, porque tan solo el 6,3% del importe se corresponde con "obligaciones adquiridas".

La concejala de Economía, Ángeles Medina, aclaró que el 93% de las restantes se corresponden con facturas por servicios prestados que no se pueden prever, tales como atasques o limpieza de tuberías, mientras que otras están plenamente justificadas, ya que detallan gastos de Protección Civil o el canon de la Sociedad General de Autores. A pesar de criticar el reconocimiento extrajudicial de crédito, el PP votó a favor para que los proveedores del Ayuntamiento puedan cobrar facturas por los servicios prestados, mientras que la concejala de Zamora Sí, María de la Calle, votó en contra.