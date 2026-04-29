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Prácticas de tiro en Valdeví: no transites por la zona

Agentes de la Policía Local realizarán ejercicios con armas de fuego en este campo municipal el jueves 30 de abril

Vehículo de la Policía Local de Toro.

Vehículo de la Policía Local de Toro. / Archivo (C.T.)

Yago Costoya

Durante el jueves 30 de abril, la Policía Local de Toro realizará unas prácticas de tiro con armas de fuego en el campo municipal situado en Valdeví. Por este motivo, desde el Ayuntamiento se ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que no transite por la zona debido al desarrollo de la actividad.

Este ejercicio forma parte del proceso de formación de la plantilla y se divide en dos fases. En la primera parte, se abordarán fundamentos del tiro, como el empuñamiento, recargas de emergencia y tácticas, control del retroceso y recuperación de miras, desplazamientos con armas y tiro en movimiento, entre otros conceptos. La segunda fase está compuesta por ejercicios prácticos en los que se realizarán recorridos de tiro.

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Con el fin de evitar posibles incidentes, el consistorio pide a los ciudadanos que no transiten por la zona.

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