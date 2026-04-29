"La película de los viernes" en Toro: en mayo habrá dos proyecciones

La Casa de Cultura de Toro proyectará, dos películas este mes de mayo que podrán visionarse de forma gratuita en el salón de actos del edificio, hasta completar el aforo.

El viernes 8, a las 17.30 horas, tendrá lugar el visionado de “Invencible (Unbroken)” (2014), dirigida por Angelina Jolie. La película narra la historia de Louis Zamperini, un joven norteamericano de origen italiano que logra convertirse en atleta y participar en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Sin embargo, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se alista en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, donde sufre un accidente en un avión y queda a la deriva en una balsa con otros compañeros en el Pacífico.

El viernes 15, a las 17.30 horas, se proyectará “Los miserables” (2012), dirigida por Tom Hooper. Se trata de una adaptación cinematográfica del musical "Les miserables", de Claude-Michel Schönberg y Alain Boublil, basado a su vez en la novela homónima de Victor Hugo. La película se centra en el expresidiario Jean Valjean, quien es perseguido durante años por el policía Javert, mientras intenta rehacer su vida bajo una nueva identidad. En ese proceso, llega a convertirse en alcalde de una ciudad francesa y se hace cargo de una niña, Cosette.

El ciclo cinematográfico está organizado por el departamento de Fonoteca de la Casa de Cultura. Este mes, la programación contará con un número inferior de proyecciones debido a la celebración del viernes 1 del Día Internacional de los Trabajadores, el 22 de Santa Rita, y a que el día 29 el salón de actos estará ocupado por otra actividad.