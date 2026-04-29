Miembros de la UME visitan el Ayuntamiento de Toro y se reúnen con el alcalde

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han visitado este miércoles el Ayuntamiento de Toro, donde han mantenido un encuentro institucional con el alcalde, Carlos Rodríguez, y han entregado un obsequio en reconocimiento al consistorio por su "colaboración y apoyo institucional". Durante el encuentro, Rodríguez ha destacado "la importante labor que desempeña la UME ante situaciones de emergencia" y ha agradecido su presencia por "poner en valor a Monte la Reina". Asimismo, ha señalado que "probablemente solicitaremos a la subdelegación de Defensa para que, un día, la UME u otro batallón hagan una exhibición para colegios, si los centros están de acuerdo", considerándolo de cara al próximo curso escolar.

El Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) de la UME ha llevado a cabo distintas maniobras en Monte la Reina desde el lunes 27 de abril, en el marco de su programa anual de preparación. Abandonarán el entorno a primera hora del jueves 30 y esta noche será la última en la que los militares pernocten en la base logística establecida en Toro, el Pabellón Municipal Fernando Marbán, donde el Ayuntamiento también ha cedido una zona anexa para el estacionamiento de vehículos militares.

Según medios de la UME, los trabajos consisten en prácticas con herramienta mecánica y manual, además de ejercicios con el dron terrestre "Asturcón". Bajo el mando del capitán Salsón, el operativo está integrado por 80 militares, distribuidos en dos secciones de cuarenta efectivos cada una. Cuenta, además, con 30 vehículos como autobombas, nodriza, ambulancia, vehículo de transmisiones y diversos vehículos pesados y ligeros. Asimismo, dispone de tres drones terrestres y un dron aéreo, pertenecientes a la unidad de la UME (Udrume).