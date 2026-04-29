"Infracciones" en la contratación de la feria taurina de San Agustín en Toro: esto es lo que ha pasado

El Ayuntamiento de Toro repetirá próximamente el procedimiento de adjudicación del contrato para la organización y realización de espectáculos taurinos en las fiestas de San Agustín 2026, tras tomar la decisión de desistir del mismo al detectar “infracciones no subsanables” en el expediente.

El plazo de presentación de propuestas había finalizado recientemente con un presupuesto base de licitación de 96.800 euros. El consistorio señala que, tras encontrar “algunos fallos” en el pliego de condiciones, han tomado la decisión de repetir el proceso próximamente con “todos los errores subsanados” para garantizar la igualdad, transparencia y objetividad.

Según el decreto de la Alcaldía, se recogen "incoherencias en los criterios de adjudicación", "indeterminación del objeto contractual" y "ambigüedad en el criterio del escalafón de toreros".

Una vez resuelto el proceso de adjudicación, el Ayuntamiento sostiene que “trabajará de manera coordinada con la empresa seleccionada en la elaboración de un cartel taurino de la máxima calidad, acorde a la relevancia de la feria de San Agustín y a las expectativas de vecinos, peñas y aficionados”.

Para estas fiestas, que se celebran a finales de agosto, también afirman desde el ayuntamiento que próximamente se presentarán novedades, entre ellas los conciertos.