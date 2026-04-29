Concierto "a dos bandas" en Toro

Este viernes 1 de mayo el teatro Fundos Latorre acogerá, a las 21.00 horas, el espectáculo musical "a2bandas", protagonizado por la Banda de Música "La Lira" de Toro y la Sociedad Musical Santa Cecilia de Náquera (Valencia).

Desde la Concejalía de Cultura señalan que esta colaboración ha surgido tras un primer contacto de la formación valenciana con el compositor toresano David Rivas. A partir de ahí, afirman que la sociedad musical, a través de una subvención de la Diputación de Valencia para actuar fuera de su comunidad, eligió Toro como destino.

Además, apuntan que la visita de los músicos, unos 35 integrantes, se extenderá durante el fin de semana, incluyendo actividades como una visita guiada por la ciudad, organizada por la Concejalía, y una cena entre ambas bandas.

Cartel de presentación del concierto "a2bandas". / Cedida

Asimismo, señalan que la intención es que la Banda “La Lira”, en un futuro, “pueda devolverles la visita con la colaboración del Ayuntamiento, fortaleciendo así los vínculos entre ambas bandas y ciudades”.

El concierto contará con una primera parte a cargo de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Náquera, mientras que la segunda estará protagonizada por la Banda de Música “La Lira” de Toro.

Las entradas tendrán un coste de 3 euros y podrán adquirirse en la taquilla del teatro, de 10.00 a 12.00 horas, y dos horas antes del inicio del concierto, pudiendo obtener hasta un máximo de dos localidades por persona.