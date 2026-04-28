Toro visiona la salud mental

Fundación Intras ha abierto el plazo de recepción de trabajos para la tercera edición de su festival de cortometrajes y salud mental “Visionando”, al que cualquier persona interesada podrá presentar obras hasta el próximo 15 de junio.

El certamen, que tendrá lugar entre los meses de septiembre y octubre en el Espacio Seminci de Valladolid, premia trabajos cinematográficos que visibilizan la salud mental. La iniciativa también se extiende a otras provincias en las que la Fundación Intras desarrolla su actividad, como Zamora, donde se realizó el año pasado un pase del festival en el Museo Etnográfico con los trabajos ganadores de la edición anterior. Además, la Fundación tiene una residencia en Toro.

“Visionando” cuenta con dos premios del jurado al mejor cortometraje en las categorías de ficción y documental, dotado cada uno con 400 euros, así como un premio del jurado al mejor corto de director novel, dotado con 250 euros.

El palmarés se completa con dos premios del público, también en las categorías de ficción y documental. Además, como novedad de esta tercera edición, habrá un premio del público joven para alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP que asistan a los pases que se organizarán en centros educativos.

Los trabajos pueden presentarse a través de la plataforma Festhome o mediante el correo electrónico visionando@intras.es. El III Festival “Visionando” se celebrará entre los meses de septiembre y octubre y, en noviembre y diciembre, será el ciclo de largometrajes.

Origen de la iniciativa

“Visionando” nació en 2024 con motivo del 30 aniversario de Fundación Intras, motivado, según explica la organización, por el “éxito de público del ciclo de cine y salud mental” que, con el mismo nombre, comenzó a celebrarse en 2023 con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid. Desde 2024, el certamen se define también como un festival de cortos y un ciclo de cine.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, la Valladolid City of Film y el Espacio Seminci.