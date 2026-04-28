Municipal
Toro busca gestores para los "chiringuitos del río" Duero
Los interesados deberán presentar sus propuestas antes de las 14.00 horas del jueves 7 de mayo
Y.C.
Los conocidos como "chiringuitos del río" de Toro buscan gestores. El Ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato de arrendamiento de los dos locales para este año 2026, ubicados en la zona de Las Barranqueras, con el objetivo de que abran sus puertas como bar.
El presupuesto base de licitación son 300 euros más IVA, lo que eleva el importe total a 363 euros. Los interesados en gestionar estos "chiringuitos" pueden presentar sus propuestas hasta las 14.00 horas del próximo jueves 7 de mayo.
La documentación deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Toro y la apertura de las ofertas tendrá lugar en el plazo máximo de tres días hábiles contados desde la fecha de finalización del plazo para presentarlas.
Toda la información relativa al procedimiento podrá consultarse en la Secretaría General del Ayuntamiento, situada en el Palacio de los Condes de Requena, o a través de la sede electrónica municipal.
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