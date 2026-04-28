Sucesos
En busca y captura un joven de 26 años de Toro por tener grandes cantidades de droga en dos viviendas
El hombre recibía sustancias estupefacientes desde el extranjero a través de empresas de paquetería
Y. C.
Un joven de 26 años residente en Toro está en busca y captura como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. En el marco de la operación "ATRI" de la Guardia Civil, se practicaron dos registros domiciliarios en los que se incautaron "cantidades importantes" de MDMA, anfetamina líquida, marihuana, pastillas de un medicamento, sustancia de corte y otra variedad de útiles esenciales para la preparación y envasado de la sustancia.
La investigación, llevada a cabo por componentes del EDOA de la Comandancia de Zamora, comenzó en el mes de enero, tras la inspección de una mercancía de una furgoneta de reparto de paquetería. Los agentes, después de realizar las oportunas comprobaciones al contenido de una botella, comprobaron que contenía metanfetamina.
Las gestiones realizadas a continuación sobre los envíos, remitidos desde el extranjero, y los paquetes seleccionados para su estudio y control; permitieron determinar tanto el destinatario de los paquetes como el contenido de los mismos. Al tratarse de sospechas fundadas sobre supuestas sustancias estupefacientes, el Juzgado permitió continuar con la investigación, incautándose casi 1.000 pastillas de MDMA y metanfetamina, así como varias unidades de un medicamento cuyo principio activo es una sustancia empleada habitualmente para corte.
El Juzgado autorizó la entrada y el registro en dos inmuebles en Toro, donde se localizaron diversas sustancias estupefacientes, tales como 1,470 kilogramos de anfetamina líquida, una cantidad importante de marihuana, sustancias de corte y otra variedad de útiles esenciales para la preparación y envasado de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Las diligencias y las sustancias intervenidas fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Toro.
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