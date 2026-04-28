Ayuda a la lucha contra el cáncer: el 7 de mayo será la cuestación de AECC en Toro

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Toro (AECC) celebrará su tradicional cuestación el jueves 7 de mayo, una jornada que tiene el objetivo de movilizar a la sociedad en la lucha contra el cáncer y recaudar fondos para impulsar la investigación.

Durante este día, voluntarios y trabajadores de la AECC saldrán a las calles de la ciudad, donde previamente se habrán instalado mesas en distintos puntos, en las que se recogerán donativos a través de las habituales huchas verdes.

Desde la organización subrayan que la implicación del voluntariado "es clave para poder seguir trabajando e impulsando la investigación" y, por ello, hacen un llamamiento a la participación ciudadana.

Como en ediciones anteriores, tras la cuestación está prevista una comida de convivencia en un restaurante toresano, donde los participantes podrán reunirse al término de la jornada solidaria. Para asistir, será necesario contactar previamente con la Junta Local en el teéfono 605 641 093.