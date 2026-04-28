Maniobras
Las autoridades visitan a la UME en Monte la Reina
El operativo está integrado por 80 militares y 30 vehículos, así como tres drones terrestres y uno aéreo, pertenecientes a la Udrume
Y. C.
Durante la mañana de este martes, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, el subdelegado de Defensa, Antonio Romero, y los concejales de Seguridad Ciudadana y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Toro, Javier Gómez y María Velasco, han acudido a presenciar las maniobras del V Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Según medios de la UME, los trabajos consistirán en prácticas con herramienta mecánica y manual, además de ejercicios con el dron terrestre "Asturcón", trabajando en diferentes zonas del campo de maniobras.
Bajo el mando del capitán Salsón, el operativo está integrado por 80 militares, distribuidos en dos secciones de cuarenta efectivos cada una. Cuenta, además, con 30 vehículos como autobombas, nodriza, ambulancia, vehículo de transmisiones y diversos vehículos pesados y ligeros. Asimismo, dispone de tres drones terrestres y un dron aéreo, pertenecientes a la unidad de la UME (Udrume).
Estas maniobras pertenecen al conjunto de actividades de preparación que el BIEM V organiza anualmente como parte de su preparación operativa para intervenir en situaciones de emergencia como incendios forestales, inundaciones o catástrofes naturales de la campaña 2026.
Blanco agradeció la labor de la UME en la provincia de Zamora: “Siempre que se les ha llamado, han acudido. Bien sea por incendios, durante la pandemia o cualquier otra emergencia. Por eso estamos plenamente agradecidos y es una de las razones por las que hoy estamos acompañando a la UME”.
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