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Toro, presente en el homenaje a las víctimas del bombardeo de Gernika en su 89º aniversario

El alcalde, Carlos Rodríguez, ha participado en los actos celebrados en la localidad vizcaína en una jornada marcada por la memoria histórica y de reivindicación de la paz

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, participa en la ofrenda floral.

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, participa en la ofrenda floral. / Cedida

Y.C.

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, ha estado presente en los actos conmemorativos celebrados en Gernika-Lumo, con motivo del 89º aniversario del bombardeo de 1937, una jornada marcada por la memoria histórica y la reivindicación de la paz.

Entre los actos celebrados, Rodríguez participó en el homenaje que ha tenido lugar en el cementerio de Zallo, donde se desarrolló la tradicional ofrenda floral en memoria de las víctimas del ataque perpetrado por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana.

La ofrenda, que reunió a vecinos, familiares, representantes políticos e institucionales, se celebró en un ambiente de profundo respeto y recogimiento. La ceremonia dio comienzo tras una oración en recuerdo de las víctimas, en el mismo momento en el que comenzó el bombardeo, seguidas del tañido de la campana que se recuperó de entre las ruinas de la iglesia de San Juan. Tras concluir el acto, tuvo lugar una solemne misa.

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Desde el consistorio agradecen al Ayuntamiento de Gernika-Lumo por la invitación a participar en estos actos y subrayan la "importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas como base para construir una sociedad más justa y respetuosa".

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