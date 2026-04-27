Un incendio calcina un turismo en la carretera que une Toro con Valdefinjas

Un incendio ha calcinado en la tarde de este lunes un vehículo en el punto kilométrico 10 de la carretera ZA-611, en el término municipal de Valdefinjas.

Pasaban pocos minutos de las 17.00 horas, cuando Emergencias 112 Castilla y León trasladó el aviso del incendio de un monovolumen al Parque de Bomberos de Toro que, de inmediato, movilizó dos dotaciones con varios efectivos. Hasta el lugar del siniestro también se desplazaron agentes del Puesto de la Guardia Civil de Toro.

Los bomberos extinguieron el fuego que calcinó parte del vehículo y que se propagó a parte de la cuneta de la carretera que une Toro con Valdefinjas y a terrenos agrícolas próximos. El incendio no provocó daños personales, pero sí materiales en el vehículo siniestrado.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el fuego en el turismo mientras circulaba por la carretera y que obligo a movilizar a los bomberos de Toro.