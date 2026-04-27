Un comedor social alimentará la convivencia en este pueblo de la comarca de Toro

Fomentar la interrelación entre los vecinos y ofrecer un nuevo servicio en el pueblo para combatir la soledad no deseada. Estos son dos de los objetivos prioritarios que se ha marcado el Ayuntamiento de Villardondiego con el proyecto de adecuación de un comedor social, que en breve abrirá sus puertas tras la ejecución de las obras necesarias en un local municipal contiguo al bar del pueblo.

El alcalde, Sergio del Teso, destacó que las obras previstas serán ejecutadas en cuatro fases y se financiarán con fondos municipales y con ayudas concedidas por la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León.

La intención del Ayuntamiento es ofrecer a los habitantes de Villardondiego la posibilidad de comer en el local a un "precio asequible" y, a su vez, interactuar con otros vecinos, lo que permitirá estrechar las relaciones de amistad y de afecto, además de combatir la soledad, un problema endémico en el medio rural de Zamora. En principio, la inauguración del comedor social tendrá lugar el próximo mes de mayo, una vez culmine la reforma del local, que ya ha sido equipado con una cocina industrial y con el mobiliario necesario para prestar el servicio.

Además, el Ayuntamiento ha invertido cerca de 20.000 euros de fondos municipales en la instalación de un sistema de calefacción y aire acondicionado, "inversión importante, pero necesaria" por la amplitud del local y que permitirá generar un ambiente agradable durante la estancia de los usuarios.

Por otra parte, Del Teso confirmó que los precios de la comida que se servirá en el local serán "populares", para los vecinos empadronados en Villardondiego, a los que el Ayuntamiento facilitará un carné. No obstante, al comedor social podrán acceder otros comensales, tales como visitantes que recalen en el pueblo, que podrán degustar el menú o la oferta gastronómica de la carta que se confeccione en un futuro. Los platos que se servirán en el comedor social "serán de cocina casera" y el precio del menú será asequible para facilitar el acceso de los vecinos.

Vecinos en el bar del pueblo, que atiende un trabajador contratado por el Ayuntamiento.

Por el momento, como matizó el alcalde de Villardondiego, no está previsto implementar un servicio de catering, aunque el Ayuntamiento no se cierra a estudiar posibles excepciones en casos de vecinos con movilidad reducida o que no puedan desplazarse.

El comedor social cuenta con un total de 60 plazas, aunque en el local también se ha habilitado un espacio para otras ocho, en el que los usuarios podrán conectarse a Internet o teletrabajar. Para ofrecer este nuevo servicio, la Diputación también colaborará con los gastos derivados de la contratación de un trabajador, ya que asumirá el 80% del coste.

La pretensión final del Ayuntamiento es ofrecer un nuevo servicio a las personas que residen en el pueblo además de "crear ambiente" y que aquellos vecinos que viven solos no se sientan aislados y puedan degustar cada día comida casera de calidad ya un precio asequible.

El local en el que se implantará el comedor social se comunica con el bar del pueblo, que también dispone de una terraza para el verano. Sin duda, el bar es el punto de encuentro de los vecinos y de los "hijos" de Villardondiego que regresan a su tierra para reencontrarse con sus familiares o disfrutar de sus vacaciones y de las fiestas, negocio que atiende un trabajador contratado por el Ayuntamiento, al ser consciente del importante papel que este tipo de establecimientos juegan en la cohesión social.

En breve, al servicio de bar se sumará el nuevo comedor social, que también se convertirá en el epicentro de la actividad de Villardondiego y contribuirá a crear un sentimiento de comunidad, además de estrechar la hermandad entre sus vecinos.