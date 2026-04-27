Ahora Decide pide diálogo sobre el cambio de ubicación de la parada de taxis de Santa Marina
La formación afirma que los taxistas "se oponen" al nuevo emplazamiento porque "empeora la posibilidad de acceder a este servicio público y dificulta su trabajo”
Y.C.
Desde Ahora Decide invitan al gobierno municipal a mantener una reunión con los taxistas para “garantizar un servicio útil, seguro, cómodo y bien señalizado para todos los ciudadanos” tras la decisión de cambiar la ubicación de la parada, a raíz de la peatonalización de la zona. Anteriormente se encontraba en la plaza de Santa Marina, número 1, mientras que ahora se sitúa en el extremo contrario de la misma plaza.
Esta decisión, señalan, ha provocado un “enfrentamiento” entre el equipo de gobierno y los taxistas debido a que “este cambio empeora la posibilidad de acceder a este servicio público y dificulta su trabajo”.
Aseguran que los responsables municipales “reconocen la problemática y plantean alternativas”, pero que “no han contestado a la petición de reunión con el alcalde, el concejal responsable y el jefe de la Policía Local ni a las más de 600 firmas de apoyo de los ciudadanos a la continuidad de la parada donde siempre ha estado”.
La formación afirma que este servicio llegó a contar con “una docena de taxis”, pero que en este momento “solo quedan tres” y uno de ellos "muy cercano a la jubilación”. En este sentido, señalan que “en una localidad con la población tan envejecida, cualquier cambio en el acceso a un servicio público puede provocar reacciones en contra que se deben prever y valorar”.
Recuerdan que el ayuntamiento tiene competencias en urbanismo y, por tanto, la capacidad de decidir peatonalizar un espacio público, “pero los vehículos de servicios públicos de emergencia y determinados vehículos autorizados pueden acceder a las zonas peatonales con autorización municipal”, señalan.
Ahora Decide subraya que el servicio pasa por “un momento delicado” ante la “subida de los gasóleos, el transporte gratuito en bus y los impuestos”. Por ello, destacan, “invitamos a los responsables municipales a tenerlos en cuenta y cuidarlos para que no desaparezcan”.
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