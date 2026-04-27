100 militares de la UME realizan en Monte la Reina un ejercicio de instrucción contra incendios forestales
Los trabajos consistirán en prácticas con herramienta mecánica y manual, además de ejercicios con el dron terrestre "Asturcón"
Y.C. / V.C.
El Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V), de la Unidad Militar de Emergencias (UME), realizará, entre el 27 y el 30 de abril, un ejercicio de instrucción enfocado a la lucha contra incendios forestales (LCIF) en el entorno de Monte la Reina.
Según medios de la UME, los trabajos consistirán en prácticas con herramienta mecánica y manual, además de ejercicios con el dron terrestre "Asturcón", trabajando en diferentes zonas del campo de maniobras.
El operativo está compuesto por 100 militares y 30 vehículos, entre los que destacan: autobombas, drones, nodriza, ambulancia, vehículo de transmisiones y diversos vehículos pesados y ligeros. Pernoctarán en la base logística establecida en Toro, el Pabellón Municipal Fernando Marbán, donde los efectivos se alojarán y realizarán labores de aseo y organización logística, incluyendo la preparación de comidas en el exterior del recinto.
Esta actividad pertenece al conjunto de actividades de preparación que el BIEM V organiza anualmente de cara a la campaña de lucha contra incendios forestales 2026.
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