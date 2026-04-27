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100 militares de la UME realizan en Monte la Reina un ejercicio de instrucción contra incendios forestales

Los trabajos consistirán en prácticas con herramienta mecánica y manual, además de ejercicios con el dron terrestre "Asturcón"

Toro recibe la llegada de los militares, que se alojarán del lunes 27 al jueves 30 de abril en el Pabellón Municipal Fernando Marbán.

Toro recibe la llegada de los militares, que se alojarán del lunes 27 al jueves 30 de abril en el Pabellón Municipal Fernando Marbán. / Cedida

Y.C. / V.C.

El Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V), de la Unidad Militar de Emergencias (UME), realizará, entre el 27 y el 30 de abril, un ejercicio de instrucción enfocado a la lucha contra incendios forestales (LCIF) en el entorno de Monte la Reina.

Según medios de la UME, los trabajos consistirán en prácticas con herramienta mecánica y manual, además de ejercicios con el dron terrestre "Asturcón", trabajando en diferentes zonas del campo de maniobras.

El operativo está compuesto por 100 militares y 30 vehículos, entre los que destacan: autobombas, drones, nodriza, ambulancia, vehículo de transmisiones y diversos vehículos pesados y ligeros. Pernoctarán en la base logística establecida en Toro, el Pabellón Municipal Fernando Marbán, donde los efectivos se alojarán y realizarán labores de aseo y organización logística, incluyendo la preparación de comidas en el exterior del recinto.

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Esta actividad pertenece al conjunto de actividades de preparación que el BIEM V organiza anualmente de cara a la campaña de lucha contra incendios forestales 2026.

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