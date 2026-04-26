La música hermana a Toro con Astorga durante un encuentro de alumnos de clarinete
Un total de 15 estudiantes toresanos participan en la iniciativa, durante la que interpretaron varios obras y disfrutaron de un intercambio formativo
Un total de 15 alumnos del ensemble de clarinetes de la Escuela de Música "Jesús López Cobos" de Toro han participado en un encuentro con otros estudiantes celebrado en Astorga. La amistad que une a los profesores de clarinete y a los directores a ambos centros propició la celebración del encuentro celebrado en el Palacio de Gaudí de la localidad leonesa, enclave en el que los alumnos interpretaron varias obras y compartieron una experiencia que contribuye a su formación.
Esta relación fraternal entre ambas Escuelas de Música también permitió que el pasado año alumnos de Astorga participaran en la Noche Blanca del Patrimonio, durante la que interpretaron varias piezas ante los visitantes disfrutaron del recorrido por los principales monumentos de la ciudad de Toro.
Durante el encuentro celebrado en Astorga, los alumnos de ambos centros disfrutaron de una jornada de convivencia, ensayos y música. En la clausura del encuentro, los directores de las Escuelas de Música de Astorga y de Toro, Abraham González y Luis Ángel Vaquero, respectivamente se intercambiaron obsequios representativos de cada una de las localidades.
Además, varios padres acompañaron a los estudiantes toresanos durante el viaje y, además de disfrutar de la música, pudieron recorrer y descubrir los principales atractivos de la localidad leonesa.
- La Guardia Civil investiga una supuesta agresión sexual a una mujer tras un trayecto en coche entre Benavente y Mieres
- Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
- Los detalles de la plaza diseñada por los propios vecinos en el barrio zamorano de San Frontis: el Ayuntamiento ultima los detalles tras la experiencia positiva en Pinilla
- David Alonso, escultor de Coreses: 'El paso de La Lanzada es para Toro y está hecho a medida para ellos
- Cobadu impulsa la innovación en el cultivo forrajero
- El piso a la venta en la zona de Las Vegas en Zamora con terraza, ascensor y garaje
- Alarma en Morales del Vino con lo que está ocurriendo en el pueblo: 'Te agarran de la mano y...
- En Castilla y León existe un yacimiento románico único en españa