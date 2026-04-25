La Denominación de Origen Toro refuerza su apuesta por mercados en expansión como Asia para incrementar las ventas

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro ha realizado una valoración "muy positiva" de su participación en la feria Prowein Singapur, en la que también han promocionado sus vinos una docena de bodegas desde el stand institucional tipo isla, que ha servido como punto de encuentro para profesionales del sector.

El órgano vinícola justifica su positiva valoración de la participación en el certamen en la calidad de los contactos establecidos y en el creciente interés mostrado hacia los vinos de la Denominación de Origen Toro en el mercado asiático.

En el marco de la feria, el presidente del Consejo Regulador, Felipe Nalda, impartió una master class centrada en la zona de producción de Toro, en la que los participantes tuvieron la oportunidad de catar seis vinos representativos, que permitieron mostrar la diversidad y singularidad de las elaboraciones de la Denominación de Origen. La sesión despertó un notable interés entre los profesionales que asistieron, aunque también contribuyó a consolidar la imagen de calidad y personalidad de los vinos amparados por el sello de calidad.

Como acción complementaria, la Denominación de Origen Toro también participó en un exclusivo evento celebrado en Pall Mall 67, donde se desarrolló el denominado “Networking After Party”. En este entorno selecto, se llevó a cabo una presentación dirigida a importadores y prescriptores clave, reforzando las relaciones comerciales y generando nuevas oportunidades de negocio en un contexto más cercano y personalizado.

Visitantes catan los vinos de las bodegas de Toro que han participado en la feria. / Cedida

A lo largo de los cuatro días de feria, numerosos profesionales del sector, tales como importadores, distribuidores y responsables de canal Horeca, que aglutina a hoteles, restaurantes y cafeterías, han visitado el espacio de la Denominación de Origen Toro, en el que también han mantenido reuniones con las bodegas participantes con el objetivo de consolidar y ampliar la presencia de sus vinos en el sudeste asiático.

Y es que el citado mercado, tal y como destacó el Consejo Regulador, continúa mostrando un crecimiento sostenido y una progresiva profesionalización, otorgando cada vez mayor protagonismo a los vinos en restauración, hostelería especializada y cadenas de distribución.

Estrategia de internacionalización

La participación en la feria Prowein Singapur se enmarca en la estrategia de internacionalización de la Denominación de Origen Toro, que también pretende apoyar el esfuerzo comercial de sus bodegas en un contexto global complejo, marcado por tensiones geopolíticas, dificultades logísticas y barreras comerciales como las existentes en mercados tradicionales como Estados Unidos.

Ante este escenario, la Denominación de Origen Toro ha decidido apostar por la diversificación de mercados, poniendo el foco en regiones con alto potencial de crecimiento como el sudeste asiático.

En este sentido, Felipe Nalda recalcó que la participación en el certamen celebrado en Singapur da continuidad a las acciones promocionales desarrolladas previamente en Prowein Hong Kong y en Prowein Shanghái, "consolidando una línea estratégica clara y sostenida en el tiempo".

Además, ha permitido al Consejo Regulador reafirmar su compromiso con mercados en expansión, por lo que tiene previsto regresar a Prowein Shanghái en noviembre de 2026 para seguir impulsando la presencia internacional de los vinos de Toro.

Por último, destacó la importancia de este tipo de iniciativas como herramienta clave para fortalecer la imagen de marca, abrir nuevos canales de comercialización y acompañar a las bodegas en su proceso de expansión internacional.