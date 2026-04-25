David Alonso, escultor de Coreses: "El paso de La Lanzada es para Toro y está hecho a medida para ellos"

La cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla aprobó en su Cabildo General Ordinario el proyecto del nuevo paso de La Lanzada, desaparecido en el voraz incendio que asoló la iglesia de Santa Catalina el 13 de abril de 1957. La obra será realizada en los próximos años por el escultor David Alonso (Coreses, 2003), quien ya ha presentado una maqueta a mitad de escala y "bastante aproximada a lo que será el resultado final", asegura el autor.

-Usted ha nacido en 2003 y actualmente estudia Bellas Artes en Sevilla. Con su edad, ya cuenta con encargos de esta magnitud, ¿cómo ha sido su trayectoria hasta este momento?

-Terminé Bachillerato y, en lugar de entrar directamente en la carrera, decidí formarme antes realizando el módulo de Técnicas Escultóricas en Madera en la Escuela de Arte de Zamora. Al finalizarlo, me preparé de nuevo la EBAU y me trasladé a Sevilla, donde actualmente me quedan dos años de carrera. Ha sido un proceso ni buscado ni esperado; sin querer me ha llegado.

Lo habitual es que, al terminar los estudios, uno empiece a buscarse la vida, pero no sé si por suerte o porque he destacado por lo que sea, empecé a recibir algunos encargos mientras aún estaba acabando el módulo. Ahora compagino la carrera con varios a la vez.

-¿Cómo recibió la noticia del encargo del paso de La Lanzada de Toro?

-Es una historia un poco curiosa. Me enteré de que Luis Santana, durante el pregón del año pasado de la Semana Santa de Toro, había comentado su intención por promover el regreso de La Lanzada. Cuando presenté mi primera obra para la Semana Santa de Zamora, La Cruz Guía del Santo Entierro, él la vio y comentó que le gustaría que la hiciera yo. Se lo dijo a Sandra Turrado, que es quien me lo comunicó por primera vez. A partir de ahí, contacté con Santana y finalmente me pusieron en contacto con la cofradía.

-Se trata de un proyecto a desarrollar en los próximos años, ¿existe ya alguna fecha aproximada?

-La maqueta se encuentra actualmente en Santa Catalina, a mitad de escala y bastante aproximada a lo que será el resultado final. El paso estará en 2028, para la Semana Santa de ese año. En unos meses, en junio, también realizaremos un acto de presentación de la maqueta, explicándola bien.

Maqueta del nuevo paso de La Lanzada. / Cedida

-¿Qué características tiene la maqueta expuesta actualmente?

-Si te soy sincero, yo quería demostrar con esta maqueta que lo que digo, lo cumplo. Si ves el boceto previo, es la propia maqueta. Cuando me llegó el encargo de Longinos, la obra más grande que tenía en ese momento era La Cruz Guía, de 90 centímetros. Esta maqueta tiene unas dimensiones totales de 1,10 por 1,10 metros, de base cuadrada y 1,60 metros de altura, mientras que las figuras son de alrededor de 70 centímetros. El paso será del doble de tamaño.

Esta maqueta consta de Cristo Crucificado, San Juan y María La Magdalena, que son las tres figuras afines a Cristo. Por otro lado, Longinos y el caballo. No es La Lanzada como tal, representa el momento en el que Longinos entra en escena con la orden de traspasar el costado de Cristo.

Para que plantillas tan reducidas como las de Toro puedan cargar ese paso con seis figuras, tenemos que hacer magia. Vamos a aprovecharnos de la resina y hacer figuras huecas

-¿Qué materiales se han empleado en la maqueta y cuáles tendrá el paso final?

-Está hecha en resina, escayola y madera. Además, hemos probado telas encoladas para vestir las figuras. Con todo ello hemos buscado que se asemeje, en cierta manera, al paso final. El paso definitivo será en madera, siguiendo el estilo tradicional, aunque vamos a innovar en la figura del caballo y la de Longinos, que se realizarán en resina y fibra para que pueda ir a hombros.

En las primeras reuniones me comentaron que lo iban a llevar a ruedas y les dije que íbamos a intentar llevarlo a hombros porque siempre viste mucho más. Para que plantillas tan reducidas como las de Toro puedan cargar ese paso con seis figuras, tenemos que hacer magia. Para ello, en vez de hacer todas las piezas en madera, que serían mucho más caras y mucho más pesadas, vamos a aprovecharnos de la resina y hacer figuras huecas. Al fin y al cabo, cuando vaya a la policromía, el material que vaya debajo da completamente igual.

-¿Qué referencias existen o qué material ha podido consultar para abordar esta reconstrucción?

Sí que se planteó que fuera una reconstrucción, pero no lo será como tal. Yo llegué a la primera reunión pensando que se iba a tratar de eso, aunque presenté mi propio boceto de lo que para mí era La Lanzada y de cómo yo entiendo el momento en el que Longinos entra en el Monte Calvario para seguir la orden que a él le habían encargado.

Desde que lo vieron, se olvidaron de la idea que tenían, que la verdad es que siempre fue a rastras porque solo salió entera el primer año, después le fueron quitando figuras porque pesaban mucho. Mi proyecto rompe completamente con ella. Sí que sigue un poco el hilo de la escuela castellana, de Ramón Álvarez, y es algo que no rompe con la estética de la procesión, pero no me ha hecho falta documentación del paso anterior porque no quería llevar un boceto parecido a lo que tenían.

David Alonso, junto a la escultura de Ramón Álvarez, creada por él. / Cedida

-¿Qué libertad de interpretación le ha concedido la cofradía en este proyecto?

-Me gustaría que todas las cofradías con las que yo llegue a tratar en mi vida sean como la de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla. Desde que yo llegué a la primera reunión y les enseñé mi boceto, se acabó la discusión. A partir de ahí, ya hice una maqueta pequeña y después la grande. Siempre es de agradecer que te dejen trabajar como tú entiendes las cosas, aunque yo comprendo que todos queremos tener control sobre lo que vamos a encargar, pero sí que he procurado que a ellos les gustara y ellos me han dado mucha libertad.

Yo nunca me esperé que mi primera imagen en la Semana Santa fuera a ser un grupo escultórico

-¿Cómo imagina el proceso de trabajo que queda por delante en los próximos años?

Muy duro. Voy a compaginar, al menos durante un año, la carrera con este trabajo. Estaré estudiando en Sevilla mientras sigo adelante con este proyecto y lo compagino con otros encargos. No va a verse afectado, porque desde que yo presenté La Cruz Guía, ellos apostaron por mí. Yo debo responder a esa confianza poniendo todo mi trabajo en el paso.

-¿Qué supone para usted recibir el encargo de este paso?

Ha sido una locura. Yo nunca me esperé que mi primera imagen en la Semana Santa fuera a ser un grupo escultórico, encima de La Lanzada, que con la de Zamora tengo muy buena conexión y la aprecio mucho, también por ser el paso cumbre de mi paisano, Ramón Álvarez. Entonces, que te llegue La Lanzada de Toro, que sabes que es un paso que ellos lo quisieron muchísimo y que lo echaban mucho de menos... el pueblo está ilusionadísimo, tanto con La Lanzada como con el otro Cristo de la Misericordia, que también está aprobado. Me encanta que sea un paso previo y que ya lo quieran así, porque eso quiere decir que cuando llegue el grande van a sentirlo muy suyo.

-¿Qué le gustaría que sintiera el público cuando vuelva a contemplar a este paso recorrer las calles?

Yo siempre digo que quiero que a mis imágenes las quieran como yo las quiero, que las sientan suyas y que se olviden de dónde han salido. En este caso, es para Toro y está hecha a medida para ellos; no es que yo la tuviera en el taller y la haya encajado allí. Está hecho de la mejor manera para que entre por las puertas, para que cuadre con la escenografía de la calle y con sus otros pasos.