El festival "Musacra" en Toro contará con la banda anfitriona y dos formaciones andaluzas "de primer nivel"

La Banda de Cornetas y Tambores "Bendito Cristo de las Tres Caídas" ha organizado la segunda edición del festival de música sacra "Musacra", que tendrá lugar el sábado 3 de octubre en la Plaza de Toros de Toro a las 19.00 horas. El cartel estará compuesto por la banda organizadora, junto a la Banda de "Nuestra Señora del Rosario de Linares" (Jaén) y la Agrupación Musical "Virgen de los Reyes" (Sevilla).

La cita, pensada con una periodicidad bianual, celebrará su segunda edición en un nuevo escenario: la Plaza de Toros de la ciudad, tras haber tenido lugar anteriormente en la iglesia del colegio Amor de Dios de Toro. Esta decisión, apunta la organización, se debe al aumento de aforo necesario para acoger al público y a las propias bandas participantes: “Las bandas que traemos tienen cierto nivel y mueven a mucha gente”, destacan.

En este sentido, añaden que las dos bandas andaluzas están conformadas por más de 120 músicos, sumados a los aproximadamente 45 que integran la toresana. Para la elección de este cartel, explican que buscaban “bandas de primer nivel”, mostrándose orgullosos por haber reunido a ambas participantes y destacando que “Andalucía es la cuna de este estilo de música”. Asimismo, desde la junta directiva de la banda organizadora subrayan el trabajo realizado por el equipo musical “durante todo el año” y consideran que “la gente se quedará muy contenta viendo el número de personas que somos y el nivel que hay”.

Banda de Cornetas y Tambores "Santísimo Cristo de la Victoria", participante en la edición anterior. / Archivo/ Carmen Toro

El festival comenzará a las 19.00 horas, pensado para coincidir con el anochecer. “Es la primera vez que, en Toro, se hace algo a este nivel en el ámbito de las bandas de cornetas y tambores”, destacan. Asimismo, el objetivo con el que trabaja la organización es convertir a la ciudad en el “centro nacional” de la música sacra durante esta cita. Para ello, señalan, las ediciones “tienen que ir calando poco a poco”.

El evento también incluye un pasacalles previo desde la Plaza Mayor, pensado para acercar la música a quienes “no puedan o no quieran” acceder al recinto: allí se interpretarán piezas más populares, mientras que en la Plaza de Toros se desarrollarán los conciertos con música procesional en un escenario.

De cara al futuro, la organización señala que “intentaremos seguir trayendo bandas de cornetas y tambores de primer nivel”. Asimismo, se plantean incluir nuevas propuestas, como mesas redondas o incluso una feria cofrade, con la intención de que la experiencia en vez de ser “una tarde o un día”, pueda ampliarse a un fin de semana.

Por ahora, trabajan con el objetivo principal “de sacar esta edición adelante y que salga lo mejor posible”, aunque aseguran que ya se encuentran realizando gestiones para la siguiente: “Con estas bandas hay que hacer las gestiones con muchísimo tiempo de antelación debido a la agenda que tienen”, afirman.

Sobre la experiencia del público, destacan que “lo primero de todo es que disfruten” y pretenden que “cuando escuchen el nombre de Musacra”, lo asocien con “la gente que se ilusiona con las bandas de cornetas y tambores, al escucharlas y vibrar con ellas”.

La banda subraya “la importancia” que supone para la ciudad acoger el evento, para el que pondrán, a partir de este sábado a las 12.00 horas, “más de 2.500 entradas a la venta” en una plataforma online. “De Toro irá gente, pero la mayoría van a ser de fuera, por lo que tendrán que pasar, por lo menos, ese día por aquí”, apunta la organización.

El festival, financiado por el Ayuntamiento de Toro, la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural, se hizo realidad por primera vez el sábado 23 de noviembre de 2024, tras la decisión de la banda de “dar a conocer en nuestra zona el mundo de las bandas de cornetas y tambores”, que aseguran “de Madrid para abajo” están más extendidas, mientras que hacia el norte “un poco menos”.