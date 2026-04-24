Propuestas infantiles y un mercadillo solidario: así ha celebrado la Biblioteca de Toro el Día del Libro

La Biblioteca de Toro ha realizado distintas actividades durante esta última semana con motivo de la celebración del Día del Libro, entre las que se han incluido un mercadillo solidario, una visita de los alumnos de la Guardería y una propuesta infantil para niños de a partir de 6 años que ha incluido dos juegos literarios.

El mercadillo solidario de libros de segunda mano continuará una semana más, cuyos fondos recaudados se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Zamora, en apoyo a la biblioteca que esta entidad mantiene en el Hospital Provincial de Zamora para los pacientes oncológicos. Se podrá seguir acudiendo a él, del lunes 27 de abril al viernes 1 de mayo, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas.

Los niños participan en un "rosco" literario al estilo del programa televisivo Pasapalabra. / Cedida

La programación también ha contado con actividades dirigidas al público infantil, como la visita realizada por los alumnos de la Guardería de Toro los días 21 y 22 de abril. Los pequeños, acompañados por sus padres, han podido disfrutar de animadas sesiones de cuentacuentos ofrecidas por educadores del centro, conocer la Biblioteca y acercarse a la lectura.

Asimismo, se ha llevado a cabo una propuesta literaria destinada a niños de a partir de 6 años, celebrada este viernes y en la que han participado 10 menores, el cupo máximo previsto. En ella se han incluido un bingo y un “rosco” al estilo del programa televisivo de Pasapalabra, ambos basados en cuentos infantiles.

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Mercadillo solidario, en la Biblioteca de Toro. / Cedida

Durante esta semana, el escritor Jonathan Arribas también ha impartido su último taller de escritura en Toro, que venía desarrollando desde enero.